Conte chiama, Kvara e Neres rispondono: il Napoli riparte, 3-0 al Bologna

E ora, Lukaku può arrivare: il Napoli era atteso da una risposta in campo dopo la debacle di Verona e gli azzurri hanno fatto, stavolta, il loro dovere battendo 2-0 il Bologna di Italiano.

Kvara c’è. Di Lorenzo, proprio tu!

Nel primo tempo si capisce che gli azzurri hanno voglia di rifarsi. La fame è differente e Raspadori va subito vicino al gol. La partita non è delle migliori dal punto di vista della prestazione, ma oggi contava vincere e vedere una squadra differente. Dopo 15 minuti il Bologna fa i conti con lo stop di Erlic, entra Lucumi. Kvaratskhelia pesca il jolly, ma la palla sbatte sulla traversa. Poi Meret salva tutto su Castro. Nei minuti di recupero del primo tempo, è ancora Kvara ad inventare: palla perfetta per Di Lorenzo, proprio lui, che insacca. Il capitano indica lo scudetto e fa la pace con il suo popolo.

Kvara si mette in proprio. C’è anche Neres.

Nel secondo tempo la squadra di Conte amministra una partita che non vede gli azzurri correre grandi pericoli. E poi al 75′ ecco il raddoppio, che questa volta porta la firma del georgiano: Kvaratskhelia parte e va al tiro da fuori: deviazione di Beukema e palla in rete. Nel finale c’è spazio anche per il nuovo arrivato David Neres, cui Conte concede di debuttare per qualche minuto davanti al suo nuovo pubblico. E l’esterno si presenta subito con un pregevole assist: al quarto minuto di recupero scende in volata a destra saltando Beukema, palla in mezzo che Simeone deve solo spingere in rete. 3-0, Conte parte da qui.