ESCLUSIVA SI Pedullà: “Cagliari-Gaetano, altri proficui contatti per il ritorno”

Negli scorsi giorni vi abbiamo anticipato qui su Sportitalia dell’accelerata fatta dal Cagliari per Gianluca Gaetano: l’attaccante è in uscita dal Napoli, dove non è la priorità di Antonio Conte.

Secondo quanto raccolto da Alfredo Pedullà, i contatti partiti nei giorni scorsi sono proseguiti e ci sono stati nuovi proficui colloqui fra le parti. Rimaniamo dunque in attesa di capire se porteranno ad un affondo dei rossoblu per l’azzurro. Classe 2000, Gaetano nella passata stagione ha già giocato in prestito per sei mesi in Sardegna: 11 presenze condite da quattro gol per lui, prima del rientro alla base.