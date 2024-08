Formula 1, ritiro certo di Verstappen: annuncio sulla data

Scossone in Formula 1, arriva il ritiro certo di Max Verstappen: c’è già la data entro la quale il pilota olandese dirà basta. Ecco l’annuncio

Max Verstappen e l’annuncio che spaventa i fan. Nessuno si aspettava di sentire queste parole da parte dell’attuale numero uno al mondo, ma evidentemente bisognerà iniziare a farsene una ragione. Durante una recente intervista, infatti, il pilota è stato chiaro anche sulla data che deciderà di dire basta non solo con la Red Bull ma addirittura con la Formula 1.

Che il suo futuro sia in bilico non è una novità. Già in passato il classe ’97 aveva spaventato i supporters, specialmente quelli della Red Bull. Non è detto che continui a disputare corse con la casa automobilistica di Milton Keynes giusto per fare qualche esempio. Questo dipenderà da diversi fattori. Nonostante un contratto lungo fino al 2028, infatti, Verstappen ha sempre asserito di voler valutare di anno in anno come si mettono le cose tra competitività del team e dei rapporti con Marko, Horner e la sua famiglia.

Verstappen si ritira? C’è la possibile data, i dettagli

Non è un caso, infatti, che in passato ci siano stati degli screzi specialmente tra Horner e il padre, in una situazione che non è per nulla piaciuta al pilota, da sempre amante di calma e tranquillità. Oltre a dei sani principi. Ad esempio, un’altra cosa che non va giù a Max, è l’avere un mondo della F1 sempre più basato sui soldi che sulla competizione sportiva, aggiungendo gare su gare e riducendo le prove.

Tutte queste cose potrebbero accelerare il suo ritiro, comunque non lontano. Lo ha riferito nella conferenza stampa di presentazione al GP di Olanda. L’annuncio fa tremare i fan: “Il 2028 è ancora lontano, c’è tempo per pensare a cosa fare nel futuro. Di certo non sto pensando oggi ad un nuovo contratto“. Poi chiarisce: “Voglio vedere come andranno le cose e poi deciderò. Se il nuovo regolamento mi divertirà, poi ci saranno tutto il 2026 e il 2027 da disputare. Davvero c’è tempo. Mantengo ogni opzione aperta, sono tranquillo su questa cosa”, è sicuro l’olandese.

Infine arriva l’annuncio più significativo di tutti: “Non credo che disputerò altri 200 Gran Premi in Formula 1, sono già nella seconda parte della mia carriera, su questo non ho dubbi”. Facendo due conti e stando alle sue dichiarazioni, ad oggi è molto probabile un addio nel 2028, quando avrà 31 anni. Per il resto la certezza non possiamo ancora averla, come probabilmente non la ha nemmeno Verstappen stesso.