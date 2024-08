Primavera 1, alle 16:30 Bologna-Genoa in esclusiva su Sportitalia

Alle 16.30 il calcio d’inizio di Bologna-Genoa, match valido per la seconda giornata del campionato di Primavera 1, che sarà visibile in esclusiva sul canale 60 di Sportitalia, anche in streaming, o in alternativa anche in streaming scaricando la app di Sportitalia.

Ecco le scelte ufficiali di formazione.

Bologna: Happonen, De Luca, Lai, Menegazzo, Ravaglioli, Papazov, Nesi, Tordiglione, Baroncioni, Tonin, Karlason.

A disposizione: Pessina, Widmer D’Autilia, Mangiameli, Gattor, Castillo, Velilles, Mazzetti, Oliviero, Dimitrisin, Schjott

Genoa: Consiglio, Meconi, Barbini, Ahanor, Rossi, Romano, Ekhator, Ghirardello, Arboscello, Venturino, Arata.

A disposizione: Magalotti, Nuredini, Thorsteinsson, Klisys, Fazio, Ferroni, Contarini, Papastylianou, Colonnese, Colonnese, Deseri, Grossi

CLICCA QUI PER VEDERE IL MATCH IN STREAMING SU SPORTITALIA.