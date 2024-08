Calcio in lutto: è morto lo storico allenatore

Lutto nel mondo del calcio che deve dire addio ad uno dei suoi storici allenatori: il tecnico scompare a 70 anni dopo una lunga lotta contro il tumore

Il mondo del calcio è stato colpito da un nuovo terribile lutto e stavolta a salutarci è uno degli allenatori che hanno fatto la storia nel panorama internazionale.

A piangere in particolar modo è il calcio tedesco che nella giornata di domenica ha dovuto dire addio all’ex giocatore Cristoph Daum. Il tecnico originario di Zwickau si è spento all’età di 70 anni dopo aver lottato contro un brutto male che, alla fine, lo ha strappato all’affetto dei suoi cari e dei suoi amici, inferendo un duro colpo a tutto il movimento calcistico tedesco.

Sia nel bene che nel male, Daum ha fatto parlare di sé prima da giocatore e poi da allenatore, ottenendo grandi soddisfazioni. In molti, però, ricorderanno il tecnico tedesco per quanto accaduto prima dei Mondiali del 2002 in Giappone e Corea del Sud, quando fu trovato positivo alla cocaina dopo un controllo, venendo allontanato subito dalla Federcalcio tedesca che virò su altri profili per il ruolo di ct

Una macchia grossa che ha sporcato inevitabilmente quella che è stata una carriera importante, ma la sua morte ha scioccato il calcio tedesco che non può non piangere un allenatore che da un punto di vista tecnico ha fatto la storia.

Calcio tedesco in lutto: addio allo storico tecnico Cristoph Daum

La morte di Cristoph Daum è stato un colpo duro per il calcio tedesco. Sebbene l’ex tecnico originario di Zwickau nel 2002 fece parlare di sé per essere stato trovato positivo alla cocaina prima di diventare ct della Germania, in patria come allenatore aveva mostrato tutte le sue abilità manageriali.

Come allenatore, Daum è riuscito a portare alla vittoria della Bundesliga lo Stoccarda ad inizio anni ’90, mettendo in bacheca anche una Supercoppa di Germania, mentre in Turchia si è fatto valere vincendo tre titoli, due con il Fenerbahce e uno con il Besiktas. Il tecnico tedesco, infine, ha lasciato il segno anche in Austria dove ha allenato e portato alla gloria l’Austria Vienna.

Oltre a questi trofei, nel suo palmares Daum vanta pure una Coppa di Turchia ed una Supercoppa di Turchia e ciò fa capire come il tecnico abbia avuto successo ovunque sia andato. Per questo motivo, il calcio tedesco e quello internazionale non possono non piangere un volto noto come il suo nonostante quanto accaduto nel 2002.

Quando gli era stato diagnosticato il tumore, Daum non si era abbattuto ed aveva fatto sapere come quel brutto male avesse scelto la persona sbagliata da sfidare. Tuttavia, ad avere la meglio è stato purtroppo quest’ultimo che ha privato il mondo del calcio di uno dei suoi volti storici.