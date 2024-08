Juventus, tra calciomercato e Serie A

È una settimana importante per la Juventus in vista della stagione. I bianconeri devono confermare, tra Verona stasera e la Roma domenica prossima, le ottime cose fatte contro il Como. Ma Cristiano Giuntoli non guarda solo all’oggi e deve completare una sessione di calciomercato che ha rivoluzionato la rosa della Juve.

Dopo gli arrivi tra ieri sera e stamattina di Nico Gonzalez e Francisco Conceicao, la Juventus punta a chiudere le ultime operazioni. Quattro in uscita: De Sciglio, Arthur, Chiesa e Kostic. Soprattutto gli ultimi due devono fare spazio a Jadon Sancho, obiettivo per completare le fasce. E poi c’è ovviamente da sbrogliare la questione Teun Koopmeiners.

A Verona con una trequarti “inventata”

E mentre Giuntoli cerca di completare la squadra nel migliore dei modi, Thiago Motta deve fare il massimo con ciò che ha. Il tecnico italo brasiliano deve fare anche i conti con gli infortuni. Il più “grave” dal punto di vista delle scelte è quella di Timothy Weah. L’esterno statunitense ha lasciato senza opzioni Thiago, presumibilmente sostituito da Cambiaso adattato come esterno offensivo.

Motivo per cui gli arrivi di Nico Gonzalez e “Chico” Conceicao erano necessari. Anche se non saranno presenti già da oggi, nella trasferta di Verona.