Niente ritorno in Italia: Gallinari sceglie ancora la NBA

Danilo Gallinari, uno dei cestisti italiani più forti della sua generazione, sembra aver scelto nuovamente il campionato americano

Senza dubbio quando si parla di Danilo Gallinari si discute di uno dei giocatori di basket italiani ed europei più forti degli ultimi anni. L’ala grande nativa di Sant’Angelo Lodigiano ha infatti percorso una carriera davvero prestigiosa, visto che dopo i primi exploit in Italia ha avuto la fortuna di esprimersi nel campionato più bello del mondo.

Gallinari infatti milita nella prestigiosa NBA fin dal lontano 2008, da quando venne scelto nel draft dei New York Knicks. Da lì una lunga militanza consecutiva (fatta eccezione per alcuni mesi di prestito all’Olimpia Milano nel 2011) nel massimo campionato statunitense, dove ha cambiato diverse casacche.

Le ultime esperienze di carriera di Gallinari nel 2024 lo hanno visto giocare prima per Detroit e poi a Milwaukee, dove ha ottenuto comunque numeri discreti. Oggi l’ex Milano è senza squadra, ancora in attesa di trovare una sistemazione nel prossimo campionato, anche se di certo le proposte non mancheranno. Ma il ‘Gallo’ è stato molto chiaro sulle sue ambizioni del prossimo futuro.

Gallinari ancora free agent, ma ha già deciso il suo futuro

A 36 anni appena compiuti, Danilo Gallinari ha ancora voglia di mettersi in mostra. Qualcuno sperava in un ritorno da applausi in Italia, per concludere la sua carriera nel campionato di Serie A nostrano. Ma è stato lo stesso cestista azzurro ad escludere completamente questa possibilità.

Nel futuro di Gallinari c’è soltanto l’NBA come evidenziato da ‘La Prealpina’. Infatti il classe ’88 attenderà il mese di settembre per valutare la chiamata di qualche franchigia americana, visto che si tratta del periodo in cui i vari team andranno a completare i roster con l’acquisto di giocatori free agent e di esperienza internazionale. I rumors recenti sull’interesse dei Philadelphia 76ers si sono rivelati poco veritieri.

Chiusa dunque per il momento la porta per un ritorno in patria. Gallinari avrebbe già un piano per il proprio futuro: giocare ancora una stagione, fino al 2025, in NBA trovando una franchigia che gli dia la possibilità di una ‘last dance‘, per poi cominciare la carriera da dirigente e GM sempre negli USA subito dopo il ritiro.

“La mia priorità resta la NBA – ha detto nei mesi scori Gallinari – L’anno prossimo giocherò lì. Per il dopo-carriera ancora non so con certezza, ma ho voglia di restare in questo campionato, con un ruolo dirigenziale. La mia vita ormai è negli USA, così come la mia famiglia e la mia casa”.