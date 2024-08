Due su due per la Juve di Thiago Motta: decisivi Vlahovic e Savona

La Juventus vince la seconda partita di fila e vola in testa alla classifica: secondo 3-0 consecutivi dopo quello casalingo contro il Como. Tris al Verona con la doppietta di Vlahovic (un gol per tempo di cui uno su rigore) e la prima rete di Savona in Serie A, all’esordio dal primo minuto.

Al 28′ palla recuperata da Locatelli che imbecca Yildiz: il turco non ci pensa due volte e serve in maniera perfetta Vlahovic che davanti alla porta non sbaglia. Al 39′ è calcio champagne: Cambiaso apre per Mbangula che crossa al centro e trova il colpo di testa di Savona che trova lo 0-2 con cui si chiude il primo tempo. Nella ripresa al 52′ strappo di Mbangula che viene atterrato in area da Tchatchoua: da dischetto si presenta il numero 9 che spiazza Montipò.