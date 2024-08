Fobia da cooler? Ecco cosa è successo al WPT Prime di Cipro!

Nel gergo pokeristico spillare o spizzare sono termini che indicano l’azione di controllare con prudenza le due carte private. Quando spilliamo AA, KK, QQ o JJ siamo di fronte a un mano di partenza che va da forte (i Jacks) a fortissima (gli Assi). Nel lotto andrebbe inserito anche AK (meglio se suited, cioè con carte dello stesso seme) che gioca quasi al 50% contro QQ e JJ in caso di all-in preflop. AK deve però di trovare un Asso o un Kappa sul board se vuole battere la coppia e questo lo rende un po’ meno affidabile. Non a caso nei Paesi anglofoni AK è chiamato Big Slick, espressione che riconosce sia la presenza di carte alte (Big) ma anche di una mano un po’ “scivolosa” da giocare (Slick). Insomma, le coppie sono più affidabili anche dal punto di vista psicologico. Almeno fino a quando non si incappa nel famigerato cooler, cioè la presenza di una coppia superiore nella stessa azione. Per capirci, AA vs KK è il cooler massimo che si può verificare andando all-in preflop in una mano di Texas Hold’em. I cooler preflop tra coppie alte di partenza sono casi poco frequenti ma prima o poi capitano a tutti. Ad esempio, il già citato AA vs KK si verifica nello 0,3% dei casi, ovvero una volta ogni 300 mani. La percentuale di un cooler tra due coppie forti naturalmente aumenta quando si aggiungono QQ e JJ. Diminuisce se invece si vuole calcolare una situazione con più di due monster starting hand. Perché vi diciamo questo? Il motivo è collegato al recente WPT Prime Championship di Cipro dove, a 15 left, si è verificato un vero e proprio cooler-ammucchiata! L’azione si svolge quando i bui sono 50k-75k bb ante 75k e prende il via con il raise a 150k da early position di Elad Shaar. All’immediata sinistra del del giocatore israeliano c’è Senchylo Zuev: call. La “palla” arriva allora a Tudor Purice, un assiduo frequentatore di tappe del defunto Italian Poker Tour e dell’European Poker Tour. Il rumeno decide di tribettare fino a 500.000 e riceve il call per le ultime 325mila chips del turco Ilyas Unlu. Seguono due fold, fino a George Yazbek che da Big Blind forbetta all-in 3.470.000 gettoni. LEGGI TUTTO L’ARTICOLO SU WWW.POKERSTARSNEWS.IT