Atalanta, pronto il decimo colpo: arriva in nerazzurro Odilon Kossounou

Un ivoriano per la Dea: Odilon Kossounou è vicinissimo all’Atalanta. Prestito oneroso da 4-5 milioni, diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni per altri 22-23 milioni, per una Dea sempre più scatenata sul mercato che si prepara alla decima sinfonia di un mercato strabiliante, in una settimana in cui ha già firmato Juan Cuadrado.

Dopo essere cresciuto in Svezia nell’Hammarby, è volato in Belgio al Club Bruges prima del trasferimento al Bayer Leverkusen per una cifra vicina ai 13 milioni di euro. 102 presenze, 1 gol e 3 assist per il centrale classe 2001, campione d’Africa in carica con gli Elefanti. Dalla Germania all’Italia per rinforzare la retroguardia della formazione allenata da Gian Piero Gasperini.