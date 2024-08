Saudi Pro League, tocca all’Al Hilal di Mitrovic e Milinkovic Savic: ufficiale Cancelo

Dopo aver salutato Saud Abdullahamid, passato alla Roma e ufficializzato Joao Cancelo dal Manchester City, in casa Al Hilal è giunta l’ora di tornare a pensare al campionato. L’esordio ha parlato in serbo con Mitrovic, doppietta, e Milinkovic Savic che hanno segnato le reti decisive nel successo esterno contro l’ Al-Okhdood. Un Al Hilal reduce dalla vittoria nella scorsa stagione in Saudi Pro League che vorrà confermarsi anche quest’anno.

Saudi Pro League, l’Al Hilal vuole confermarsi

Una squadra chiaramente favorita, quella di Jorge Jesus, che si appresta ad affrontare il Damak in questa seconda giornata. Formazione quella degli squali che ha cambiato poco rispetto alla scorsa stagione e che anche nel secondo turno dovrebbe ripartire dalle sue certezze. Koulibaly in difesa, Milinkovic e Ruben Neves a centrocampo e Mitrovic in attacco con il serbo vice-capocannoniere dell’ultima edizione della Saudi Pro League che è ripartito facendo quello che sa fare meglio, segnare. Una volontà, chiara, quella dei ragazzi di Jorge Jesus, quella di continuare a vincere per imporre anche in questa stagione il proprio dominio in Saudi Pro League. La sfida tra Al Hilal e Damak la potrete seguire ovviamente in diretta ed in esclusiva solo qui su Sportitalia.