Cambia la classifica in F1, dramma Verstappen: annuncio UFFICIALE

Nuove indicazioni sul mondiale dopo il GP d’Olanda: che dramma per Verstappen, arriva l’annuncio ufficiale che preoccupa i tifosi

Dopo un abbondante mese di sosta, è ripartito dall’Olanda il campionato mondiale di Formula 1 che ci ha subito regalato la prima sorpresa di questa seconda parte di stagione che si preannuncia avvincente.

Sul circuito di Zandvoort a trionfare è stato infatti Lando Norris che alla guida della sua McLaren ha conquistato il gradino più alto del podio. Il pilota inglese si è messo alle spalle Max Verstappen, arrivato secondo, ed il ferrarista Charles Leclerc che è ripartito dove aveva lasciato, ovvero dal terzo posto già conquistato nel GP del Belgio prima della pausa estiva.

Se il pilota monegasco può essere soddisfatto della sua prova, meno può esserlo l’olandese che davanti al proprio pubblico avrebbe voluto festeggiare un nuovo trionfo. Invece, così non è stato e Norris ha dato un vero e proprio schiaffo al morale di Verstappen, mostrandosi nuovamente superiore a lui. Nella podium room al termine della gara, il pilota olandese si è mostrato particolarmente remissivo, segno di come per lui sia stato un risultato duro da digerire.

Il momento che sta vivendo Max Verstappen è molto complicato ed in suo sostegno è andato il padre Jos che ha sottolineato come il figlio stia facendo del suo meglio, andando poi ad attaccare la Red Bull in merito agli ultimi aggiornamenti effettuati sull’auto.

Formula 1, Verstappen non ci sta: che attacco alla Red Bull

Il fatto che uno come Max Verstappen non vinca un GP è già di per sé una notizia. Se poi a questo ci aggiungiamo che il pilota olandese non riesce a conquistare il gradino più alto del podio da ben 5 gare, allora significa che qualcosa in Red Bull non sta più funzionando. È questo quanto evidenziato dal padre del pilota olandese Jos Verstappen che al ‘De Telegraaf’ ha fatto capire chiaramente di non vedere più la Red Bull favorita per la vittoria finale.

Secondo Verstappen senior sono stati commessi degli errori da parte del team austriaco che si sta condannando da solo: “Forse non dovrei dirlo, ma lo farò comunque. Il fatto che si debba tornare alla macchina dell’inizio di quest’anno dice tutto. Al momento non hanno le carte in regola. Penso che dovrebbero guardarsi bene allo specchio” ha dichiarato in maniera dura.

Il padre di Verstappen si è schierato ovviamente al fianco del figlio ed ai microfoni di Viaplay ha poi rincarato la dose, facendo sapere come la vittoria del titolo da parte della Red Bull anche quest’anno non sia più una certezza: “Max sta facendo il possibile ogni fine settimana per conquistare il maggior numero di punti a disposizione. Staremo a vedere, ma non è una certezza” ha sottolineato, difendendo l’operato del figlio.

Bordate durissime da parte di Verstappen senior nei confronti della Red Bull che dovrà correre assolutamente ai ripari nei prossimi GP se non vuole perdere il primato. La vittoria di Norris ha portato la McLaren a soli 30 punti dalla Red Bull, mentre il pilota britannico è a -70 da quell’olandese che deve iniziare a guardarsi le spalle in ottica classifica perchè nulla è più scontato.