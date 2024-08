Finalmente in Formula 1, grandissimo esordio a Monza: più atteso della Ferrari

Grandissima novità in Formula 1. A Monza, l’atteso debutto del pilota. Da settimane non si parla d’altro ed ora è arrivato il suo momento

Un Mondiale di Formula 1 più aperto e combattuto del previsto, quello in corso. Dopo una prima parte dominata dalla Red Bull con Verstappen presenza fissa sul gradino più alto del podio, in estate si è assistito alla grande crescita di McLaren e Mercedes, vincitrici degli ultimi 5 eventi disputati.

McLaren che si può legittimamente considerare come la monoposto migliore al momento. La conferma ulteriore è arrivata domenica scorsa dal GP di Olanda vinto da Norris con un ampio distacco su Verstappen. McLaren che insidia la Red Bull anche nella classifica costruttori. Complice lo scadente rendimento di Perez, il team di Woking è a soli 30 punti dalla Red Bull. Più ampio il margine di vantaggio di Verstappen, al comando della graduatoria piloti con un rassicurante +70 su Norris.

Un’estate da protagonista – dicevamo – anche per la Mercedes, vincitrice di ben tre Gran Premi con Russell in Ungheria e Hamilton nella sua Silverstone e a Spa, in quest’ultimo grazie alla squalifica del compagno di squadra, precedentemente primo al traguardo. Mercedes che si appresta a presentare una grande novità nell’imminente weekend di Monza.

Formula 1, grande esordio a Monza: è il più atteso

Dopo aver compiuto 18 anni, Kimi Antonelli è finalmente pronto per il suo esordio in Formula 1 che avverrà venerdì prossimo in occasione della prima sessione di prove libere del GP di Monza. A dare l’annuncio è stato Toto Wolff. Successivamente, la conferma è arrivata dallo stesso pilota che si è detto entusiasta per l’opportunità ricevuta.

“Sono molto emozionato e non vedo l’ora di guidare la W15, condividendo la pista con tanti altri piloti fantastici – ha commentato Antonelli – Fare il debutto davanti al pubblico di casa sarà incredibile.” Sarà una sorta di prova generale per il talentuoso pilota italiano, destinato a sostituire Hamilton nel 2025.

Addirittura si era ipotizzato un possibile annuncio della Mercedes sul suo ingaggio proprio a ridosso del GP di Monza. Verosimilmente, si dovrà attendere ancora anche se ormai è tutto fatto e la scelta di Wolff è stata presa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@mercedesamgf1)

Antonelli ha già svolto vari test con la Mercedes ma su monoposto degli anni passati. Ora lo farà con quella ufficiale, la stessa guidata da Hamilton e Russell. Sarà proprio Lewis a lasciargli il volante a Monza.

Indubbiamente c’è grande curiosità e attesa nel vedere Antonelli in pista. Venerdì sarà lui l’attrazione di giornata. L’ultimo pilota italiano a gareggiare a Monza è stato Antonio Giovinazzi con l’Alfa Romeo nel Mondiale 2021.