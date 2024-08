Scelta fatta per Sinner, il sostituto è un vero numero uno

Jannik Sinner avrebbe scelto il meglio per ripartire più forte di prima. L’indiscrezione è davvero interessante

Jannik Sinner è attualmente impegnato alla US Open 2024 ma, inevitabilmente, continua a tenere banco la sua positività al doping venuta alla luce nei giorni scorsi.

Il fatto risale ad un controllo di routine effettuato al Masters 1000 di Indian Wells, nel mese di marzo, quando nelle urine del tennista azzurro è stata trovata una piccolissima quantità di Clostebol, uno steroide anabolizzante proibito dal regolamento. La notizia è emersa come un fulmine a ciel sereno alla vigilia del quarto slam stagionale.

Come noto, le autorità competenti hanno dichiarato innocente il tennista azzurro, il quale è riuscito a dimostrare di essere entrato in contatto con la sostanza in modo assolutamente involontario. A Sinner, tuttavia, sono stati sottratti punti e montepremi accumulati nel Masters californiano.

Fuori Ferrara e Naldi dentro due figure top: ecco la scelta di Sinner per il suo staff

Una sentenza, quella emessa dall’ITIA, criticata sia da chi avrebbe voluto un’assoluzione completa sia da chi invece ritiene sarebbe stato più giusto squalificarlo. Il tutto ha contribuito all’innalzamento di un polverone che ha letteralmente travolto il classe 2001 azzurro, giunto a Flushing Meadows con non poca pressione addosso.

Intanto Jannik, ancora scosso da quanto accaduto, ha già scelto di reagire prendendo drastici provvedimenti nei confronti dei responsabili della vicenda. ovvero il preparatore atletico Umberto Ferrara e il fisioterapista Giacomo Naldi. Il numero uno al mondo ha deciso di licenziarli entrambi con effetto immediato.

“Sono stati importanti nella mia carriera e per la mia crescita e li ringrazio, ma a causa di quell’errore non ho più fiducia in loro. Penso che ci voglia aria nuova all’interno della squadra”, ha dichiarato Jannik in conferenza stampa. Adesso, la domanda è: chi prenderà il loro posto all’interno dello staff del forte tennista nostrano? A tal riguardo, nelle ultime ore è giunta un’autorevole indiscrezione.

Stando infatti alla La Gazzetta dello Sport, Sinner sarebbe intenzionato a sostituire Ferrara e Naldi con le migliori figure che il settore possa offrire. Si tratta di Marco Panichi e Claudio Zimaglia, rispettivamente preparatore atletico e fisioterapista. Il primo ha lavorato per più di sei anni con Novak Djokovic, il secondo ha già seguito Jannik, quando l’azzurro era allenato da Riccardo Piatti. Nulla di ufficiale, per ora, considerato lo US Open in corso. E’ possibile, tuttavia, che novità importanti potrebbero arrivare al termine della due settimane sul cemento newyorkese.