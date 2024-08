Napoli, l’infortunio di O’Riley complica la trattativa per Gilmour: Manna lavora alle uscite

Sembrava essere il prossimo colpo di calciomercato del Napoli dopo Romelu Lukaku e Scott McTominay, ma il neo acquisto del Brighton, Matt O’Riley, proveniente dal Celtic, si è infortunato alla gamba sinistro dopo uno scontro di gioco che l’ha costretto ad abbandonare il campo contro il Manchester United nell’ultimo match di Premier League. Tempi di recupero lunghi, come rivelato dall’allenatore del Brighton Fabian Hurzeler: “Non so quanto resterà fuori, ma è un infortunio grave, come ci aspettavamo“. Ecco perché al momento la trattativa per Billy Gilmour è in stand-by.

Nel frattempo il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna è al lavoro per le uscite: con Gianluca Gaetano sempre più vicino al Cagliari e Michael Folorunsho nella lista della Lazio, la priorità resta sempre Victor Osimhen, che da diverse settimane tiene impegnata la dirigenza azzurra con il nigeriano tra Al Ahli e Chelsea, con il club della Saudi Pro League che ha presentato una prima offerta per il bomber partenopeo.