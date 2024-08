LeBron James nella storia: il dato sul campione è mostruoso

LeBron James sempre più nella storia del basket: un dato sulla stella dei Los Angeles Lakers ha dell’incredibile

Qualcuno, nella fattispecie Joel Embiid, lo dava per bollito. Del resto, quasi 40 primavere sul groppone (ci arriverà il prossimo 30 dicembre) pesano anche se ti chiami LeBron James e Madre Natura ti ha fatto dono di un talento incommensurabile.

Ma, come si suol dire, la classe non è acqua e soprattutto non ha età e così “The Chosen One”, dopo la deludente stagione con la canotta dei Los Angeles Lakers, si è riscattato trascinando il Team Usa alla conquista della medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

D’altronde, non che ce ne fosse stato bisogno visto che LeBron James innumerevoli volte ha dato prova della sua capacità di essere decisivo nei momenti che contano. Lo dimostra un dato statistico che ha dell’incredibile e che dà ragione a coloro che, e non sono pochi, lo considerano il miglior giocatore della storia NBA.

Lebron James, l’incredibile record

“Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare“, sentenzia John “Bluto” Blutarsky, alias John Belushi, nel cult-movie “Animal House”. Ebbene, quando ogni pallone ‘scotta’ perché non c’è alternativa alla vittoria, scendono in campo i veri fuoriclasse come Lebron James.

Dal 2008 il record del “Kid from Akron” nei match da “dentro o fuori” è semplicemente da mani nei capelli: 21 vittorie consecutive. Nello specifico, LeBron non ha mai perso una Gara 7 di un match finale di una serie playoff dove la pressione è alle stelle e la palla a spicchi pesa come un macigno. Sei volte su sei volte ne è uscito vincitore consolidando la sua fama di giocatore decisivo quando ci si gioca tutto.

Non da meno sono le sue prestazioni con il Team Usa. Sempre dal 2008 Lebron ha vinto tutte e nove i match ‘senza un domani’ nei tornei olimpici contribuendo in maniera determinante ai trionfi della squadra statunitense. Record immacolato anche nei Play-In, l’appendice della regular season, introdotta di recente, che stabilisce le ultime franchigie a qualificarsi per i playoff: tre vittorie su tre.

En plein anche nella nuovissima Emirates NBA Cup dove ha ottenuto tre vittorie su tre, confermando la sua capacità di dare il meglio di sé quando è sotto pressione.

Un record, quest’ultimo, che certifica non solo l’immenso talento della stella Los Angeles Lakers ma anche la sua capacità di gestire la pressione e di esaltarsi nei match in cui non è consentito il minimo errore. Qualità che rendono Lebron James una delle figure più iconiche nella storia dello sport tanto da essere fonte d’ispirazione per generazioni di giocatori e tifosi di basket in tutto il mondo.