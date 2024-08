Leclerc dolorante: botta e risposta in casa Ferrari

Importante retroscena quello emerso su Charles Leclerc dopo il GP di Olanda, concluso dal monegasco al terzo posto in classifica

Tanti colpi di scena al GP d’Olanda. È stato il primo appuntamento dopo la pausa estiva, durante la quale comunque il Circus ha continuato a percorrere le sue dinamiche interne, quelle relative all’organizzazione del futuro e all’assetto delle monoposto. Fra le tante notizie, per esempio, è giunta quella del passaggio di Carlos Sainz alla Williams dalla prossima stagione, quando la sua Ferrari passerà al pluricampione Lewis Hamilton.

Proprio dalla Ferrari a Zandvoort non ci si aspettava un risultato troppo soddisfacente dopo prove libere e qualifiche. Sopratutto alla luce delle Prove Libere e di qualche incertezza durante le Qualifiche. Invece, il Cavallino Rampante ha sorpreso tutti, salendo sul podio con Charles Leclerc. Il monegasco ha finito per occupare la terza posizione, alle spalle della Red Bull di Max Verstappen e della McLaren di Lando Norris.

Un risultato che trasmette fiducia in vista di uno degli impegni più attesi, soprattutto per la Ferrari ovvero il GP casalingo a Monza. In Olanda, Leclerc ha rimontato alla grande passando dalla sesta posizione di partenza fino alla terza, festeggiando così il settimo podio di una stagione dal rendimento ancora troppo altalenante

Ferrari, il retroscena sulla condizione di Leclerc

Un risultato quello ottenuto da Leclerc a Zandvoort che assume ulteriore importanza in seguito a quanto emerso dopo il GP di Olanda. Charles Leclerc, infatti, ha disputato la gara con un piccolo problema fisico, precisamente avvertiva dei dolori alle braccia.

Non un segnale rassicurante, dovendo guidare una vettura a tali velocità. Il problema è emerso durante un team radio che il pilota monegasco ha scambiato, appena dopo il traguardo, con Bryan Bozzi, suo attuale ingegnere di pista.

Dopo le Prove Libere, il pilota della Ferrari aveva avvertito un fastidio alle braccia, sul quale ha lavorato affinché migliorasse col passare delle ore. Lo ha anche spiegato scherzosamente in radio, rispondendo alla domanda dell’ingegnere: “Sto molto meglio rispetto a venerdì. Penso che fosse solo il primo giorno di rientro dalle vacanze. Un po’ di dolore, ma da ieri va tutto bene. Anche la gara non è stata così faticosa, in realtà“. Pronta la risposta di Bozzi che, invece, trasmette tutta l’ansia di chi è dall’altra parte del circuito: “Magari non lo è stata per te…”.