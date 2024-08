Si ritira dal tennis, è ai saluti: addio ad un grande campione

Il mondo del tennis sta per perdere un altro importante protagonista: il ritiro è stato già annunciato

Negli ultimi tempi gli appassionati di tennis hanno dovuto fare i conti con alcuni ritiri da parte di atleti protagonisti di questo sport. Qualche giorno fa Filip Krajinovic ha annunciato di voler appendere la racchetta al chiodo e lo stesso hanno fatto nei mesi precedenti tennisti come Andy Murray e Diego Schwartzman, senza dimenticare John Isner che aveva deciso di dire basta dopo gli US Open dello scorso anno. Proprio in queste ore è arrivata la notizia di un nuovo ritiro che ovviamente suscita un certo dispiacere nei fan del tennis.

Si tratta di Dominic Thiem, che ha preso parte agli US Open 2024 grazie a una wild card ma non è riuscito ad andare oltre il primo turno. Il 30enne, considerato uno dei migliori tennisti austriaci di sempre, è stato sconfitto da Ben Shelton in tre set (6-4, 6-2, 6-2): in conferenza stampa Thiem – che nel 2020 era riuscito a trionfare a Flushing Meadows battendo in finale Alexander Zverev – ha confermato che quella contro Shelton è stata la sua ultima partita in uno Slam.

Ufficiale, si ritira dal tennis: la decisione spiazza i fan

Thiem ha sottolineato che negli ultimi anni ha fatto fatica e non è più riuscito a tornare ai suoi livelli, specialmente a causa di problemi al polso: la decisione di dire basta è stata presa già lo scorso marzo. “Nel tennis si viaggia molto, in questo momento non voglio più viaggiare“, ha detto Thiem, che si è mostrato molto sereno e convinto della scelta presa.

Chiaramente ci saranno diversi aspetti che gli mancheranno, in primis le sensazioni che si provano dopo aver vinto una grande partita: “Non è proprio paragonabile a qualunque altra cosa“, ha detto il tennista austriaco, che nel corso della sua carriera si è preso la soddisfazione di battere per ben 5 volte Novak Djokovic. Il 30enne giocherà il suo ultimo torneo ATP a Vienna alla fine di ottobre, prima di smettere definitivamente. Cosa gli riserverà il futuro?

In conferenza Thiem spiega di voler approfondire il discorso relativo alla sostenibilità, in particolare riguardo all’energia solare. Tuttavia l’atleta resterà comunque nel tennis, impegnandosi nella crescita dell’Accademia realizzata in Austria. “Sarebbe bellissimo se da lì i giocatori arrivassero a competere agli Us Open e nei tornei più importanti del mondo“.