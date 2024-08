Verstappen contro tutti: è una furia

Max Verstappen è su tutte le furie e ce l’ha con tutti. Il pilota olandese non ha mandato giù il secondo posto nel gran premio di casa

Max Verstappen contava nel supporto del pubblico per portare a casa il Gran Premio dei Paesi Bassi, ma non è bastato. Il pilota olandese non ha vinto la gara ed è stato costretto ad arrendersi a Lando Norris, autore di una corsa spettacolare, nonostante una piccola incertezza al via. Il pilota britannico ha dominato il gran premio, mettendo in mostra grandi doti, ed evidenziando uno strapotere della McLaren, venuto fuori nelle ultime gare.

Dopo un inizio di stagione molto confortante, la Red Bull ha smesso di essere la miglior vettura in pista ed il vantaggio nelle due classifiche inizia a diventare sempre minore. Max ha settanta punti di margine su Norris, sono tanti, ma mancano ancora sette gare e può succedere di tutto. Nel mondiale piloti, invece, la McLaren è pronta al sorpasso e i punti da recuperare sono soltanto trenta. La scuderia britannica conta di superare la Red Bull entro i prossimi quattro gran premi e sarebbe un evento incredibile, considerando il dominio degli austriaci negli ultimi anni.

Capelli: “Verstappen e la Red Bull hanno perso su tutti i fronti”

Max Verstappen ha chiuso il Gran Premio dei Paesi Bassi al secondo posto, dopo essere stato al comando per i primi giri. Dopo il via, infatti, Max ha sorpreso Lando Norris, il quale ha atteso il momento giusto per superarlo di nuovo. Da quel momento non c’è stata più gara, Lando Norris è scappato via a suon di giri record e la sua McLaren ha chiuso la corsa con venti secondi di vantaggio sulla Red Bull di Verstappen. Un risultato sicuramente deludente per Max, il quale sperava di portare a casa una vittoria nel gran premio di casa.

Nel solito post gara di Sky, Ivan Capelli ha commentato la performance della Red Bull, soffermandosi sulla gara di Max Verstappen: “La striscia di gare senza vittorie di Max si allunga sempre di più, adesso il margine si è ridotto e Lando potrebbe superarlo nelle prossime tre gare. Max non vince da cinque gran premi, la sua tranquillità è stata sicuramente minata dagli ultimi mesi deludenti. Questo è stato il gran premio della maturità per Lando Norris, torna a casa sapendo che Max è battibile e potrebbe arrivare all’ultima gara in corsa per il titolo. Max farà un debriefing con i suoi perché hanno perso su tutti i fronti, venti secondi fanno male”.

L’ex pilota di Formula 1 ha sottolineato quanto la McLaren sia migliorata negli ultimi mesi, esaltando il lavoro di Andrea Stella, ingegnere italiano con un passato alla Ferrari, attualmente a capo del progetto del team britannico. “Da questo momento in poi, la McLaren sarà un riferimento per tutti”, ha concluso Ivan Capelli, spiegando che i miglioramenti della McLaren potrebbero permettergli di vincere persino il mondiale piloti.