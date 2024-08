E’ marea azzurra all’Estrellas ME di Barcellona, con 121 italiani al Day2! In testa c’è il canadese Andrew Chen

E’ questa la cifra finale raggiunta dall’Estrellas Main Event al termine degli 8 Day1 disputati dal 26 al 29 di agosto, e che consegna all’edizione 2024 il secondo posto nella storia del tour. Il record di partecipazioni appartiene ancora al Main Event 2023, quanto le entries complessive furono 7.398, cioè 260 in più rispetto al torneo in corso. Tuttavia il divario si accorcia se guardiamo al numero di giocatori unici: 3.291 l’anno scorso contro i 3.145 del 2024. Si tratta complessivamente di un risultato straordinario che conferma non solo il gradimento per la location, ormai consolidato dalla longevità della tappa, ma anche la rinata voglia di poker live dopo i due anni di pandemia. In questo senso, non pare esagerato affermare che ci troviamo di fronte a un boom 2.0 dei tornei dal vivo, considerando come primo exploit quello generato dalla vittoria di Chris Moneymaker nel famoso Main Event WSOP 2023. Tornando al Main Event dell’Estrellas, su 3.145 giocatori unici 1.066 si sono qualificati al Day2. Tutti hanno già in tasca un premio minimo che garantisce almeno la copertura del buy-in. La suddivisione completa del montepremi da €6.852.480 verrà annunciata oggi, dopo lo start del torneo fissato alle ore 11:00 con bui 3.000/6.000 bb ante 6.000 e livelli da un’ora. La cosa che però qui ci interessa evidenziare è l’ottima performance del “team Italia”. Al Day2 ci sono ben 121 giocatori del Belpaese, numero che colloca l’Italia al terzo posto per qualificati dopo la Francia (173) e i padroni di casa spagnoli (141). L’Italia è al terzo posto anche per iscritti: 407, contro i 129 del Regno Unito che occupa il quarto posto. Davanti a tutti ci sono di nuovo Francia (519) e Spagna (453). Di questi 121 azzurri che tornano per il Day2, 28 si erano qualificati dopo i primi 4 flight. Vediamo chi sono gli altri.

LEGGI TUTTO L’ARTICOLO SU WWW.POKERSTARSNEWS.IT