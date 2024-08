Fiorentina, ultimo giorno di calciomercato super: arrivano Bove, Cataldi e Gosens

Ha atteso la qualificazione, sofferta alla fase a gironi della Conference League, la Fiorentina per completare la rosa di Raffaele Palladino. È stato un finale di calciomercato incredibile quello viola che ha messo a disposizione del tecnico di Mugnano di Napoli tre giocatore di grande spessore. Infatti, nelle ultime ore, per la Fiorentina si sono create le condizioni per arrivare all’acquisto di due centrocampisti e un esterno sinistro.

Fiorentina, a centrocampo ecco Bove e Cataldi

Palladino può dunque sorridere. Pradè e Guerini si sono dati da fare nelle prime ore di questo ultimo giorno di calciomercato chiudendo tre operazioni. In mattinata, i due dirigenti della Viola hanno chiuso le trattative per Danilo Cataldi ed Edoardo Bove. Due giocatori che completano il reparto di mediana della formazione toscana, che aveva in mattina ceduto Amrabat al Fenerbahce.

I due centrocampisti, anche da un punto di vista delle caratteristiche, completano il reparto. Infatti, Cataldi dà intensità, fisicità e geometrie al centrocampo della squadra di Palladino. Mentre Bove dà dinamismo e capacità di inserimento che, dall’addio di Bonaventura a scadenza di contratto, mancavano nell’organico della squadra.

Gosens torna in Italia

Con Biraghi probabilmente dirottato sempre più in pianta stabile a fare il braccetto della difesa a tre, Palladino, oltre a Parisi cercava un esterno sinistro a tutta fascia. Dopo il fallimento della trattativa per portare Kostic dalla Juventus, i viola hanno scandagliato il mercato in questi ultimi giorni. La conclusione è stata delle migliore perché Palladino avrà forse uno dei migliori interpreti del ruolo visti in Italia negli ultimi anni.

A Firenze arriverà Robin Gosens. L’ex Atalanta e Inter arriva in prestito con obbligo di riscatto, per un’operazione totale da 8 milioni. Un colpo importante anche perché Palladino, come noto, è un gasperiniano e le sue trame di gioco somigliano tantissimo a quelle del tecnico di Grugliasco. Un vantaggio non da poco, visto che Gosens (desideroso di tornare a giocare in Serie A), quelle trame le conosce a menadito.