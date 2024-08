Formula 1, rottura ufficiale con Lando Norris

Dopo il primo posto in Olanda, per Lando Norris arriva la rottura ufficiale: nonostante la gioia, il pilota fa i conti col cambiamento

Senza dubbio Lando Norris è il pilota del momento. Il britannico è sulla cresta dell’onda per le sue prestazioni altisonanti in pista, che lo stanno conducendo alla scalata in classifica in virtù anche del potenziale in crescita della sua McLaren, che ha predisposto una monoposto fra le più funzionali e veloci del momento. Una situazione di coincidenza di fattori positivi della quale bisogna approfittare e godere allo stesso momento per imporsi sempre più sulla scena della F1.

Infatti, Lando Norris in questo momento è fra i più osservati e chiacchierati in assoluto. Tuttavia ciò comporta un’attenzione praticamente a ogni aspetto della sua vita, dovuto anche alla grande curiosità nei confronti di uno sportivo giovane, sorridente e amato dal Circuito.

Anche la sua vita privata fa più notizia che in precedenza, perciò non è passata sotto traccia la fine della relazione con l’attrice portoghese già ex del calciatore Joao Felix, Magui Corceiro. Dalla Spagna, come riportato da ‘OkDiario’, giunge notizia tramite persone vicine a entrambi, le quali hanno rivelato della rottura, dopo circa un anno d’amore, durante il quale spesso sono stati avvistati insieme e chiaramente da coppia.

F1, Lando Norris fra la gioia professionale e la fine della storia d’amore

Uno dei primi eventi al quale hanno preso parte insieme, ufficializzando così la relazione agli occhi del pubblico, è stata la finale del Master 1000 di Montecarlo lo scorso anno, quando a sfidarsi erano sul campo da tennis Stefanos Tsitsipas e Casper Ruud. Dal Monte Carlo Country Club, i due sono stati considerati una coppia, sebbene fino allo scorso febbraio Magui Corceiro si dicesse single. Evidentemente una relazione di alti e bassi, come era già accaduto con Joao Felix, con il quale però c’era stato un rapporto di anni terminato in un’amicizia che prosegue.

“Joao e io abbiamo condiviso successi durante gli anni, in una fase di cambiamento, crescita e apprendimento. Senza essere più una coppia da tempo, ho la fortuna di essere ancora parte della sua vita”, aveva detto la ragazza in merito alla rottura. Cosa sarà accaduto invece con Lando Norris?

Al momento è emersa poco più dell’indiscrezione sulla fine della relazione. Nessun altro dettaglio è noto né se ci sarà possibilità di riconciliarsi. Un prossimo avvistamento potrebbe essere la risposta, altrimenti sarà tempo di considerarlo un capitolo chiuso.