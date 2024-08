Batosta incredibile per Schumacher, cala il gelo sui tifosi: è l’ennesimo che lo dice

Schumacher incassa un’altra dura batosta, il suo ritorno è ancora lontano: ecco la spiegazione di cosa è successo

Archiviata la pausa estiva, la stagione di Formula 1 è ripartita regalando agli appassionati tanti motivi di interesse, in pista ma anche fuori. È il caso di una vicenda di mercato registratasi negli ultimi giorni, che ha coinvolto un team e diversi piloti, tra cui Mick Schumacher. Il figlio d’arte è stato vicinissimo al ritorno in griglia ma non se n’è fatto più nulla per una precisa ragione.

Tutto è cominciato quando, dopo l’ennesima prestazione negativa del suo pilota, la Williams ha deciso di ‘appiedare’ Logan Sargeant a campionato in corso. A quel punto, il team di Grove ha stilato una lista di possibili sostituti contenente il nome di Schumacher e quelli di Liam Lawson e Franco Colapinto.

Tra questi Mick rappresentava certamente il profilo di maggiore esperienza, avendo corso due stagioni complete tra le fila della Haas. Tutto lasciava presagire che fosse proprio il tedesco l’uomo scelto dai vertici della Williams ma, alla fine, la compagine britannica ha fatto all-in sull’argentino Colapinto.

Vowles spiega perché ha preferito Colapinto a Schumacher: le sue parole

La scelta di James Vowles, team principal della Williams, ha destato grande sorpresa tra appassionati ed addetti ai lavori, perplessi dinanzi alla decisione di affidare un sedile ad un pilota inesperto, nonostante due alternative con un passato già in F1. Ma a spiegarne il motivo è stato proprio il manager britannico.

“Se analizziamo le opzioni a nostra disposizione, c’erano tre nomi: Liam Lawson, Mick e Franco. Con Liam, la posizione contrattuale della Red Bull non avrebbe funzionato, quindi non è stata un’opzione per noi in quella circostanza. E poi è stata una scelta difficile tra Franco e Mick”, ha dichiarto Vowles in un’intervista riportata da Motorsport.com.

Quindi il britannico si è soffermato sul testa a testa tra il tedesco e l’argentino. “Mick è migliorato molto rispetto a quando era alla Haas, non c’è dubbio. È un pilota competente, nel frattempo ha fatto un lavoro incredibile con Alpine, Mercedes e McLaren. Quindi la decisione era se mettere Mick in macchina o se investire su un pilota che fa parte della nostra accademia e ha fatto centinaia o migliaia di giri nel nostro simulatore”, ha spiegato Volwes.

Infine, il team principal della Williams ha concluso il suo intervento con una considerazione abbastanza pungente nei confronti del giovane Schumacher: “Credo che entrambi rientrino in una categoria di buoni piloti e non speciali. Penso che dobbiamo essere chiari su questo punto. Mick è un buon pilota, ha molta più esperienza di Franco, ma non è speciale“. Le parole di Vowles, ovviamente, non sono passate inosservate. Non è il primo che da un giudizio tutt’altro che esaltante su Schumacher, il cui ritorno in Formula 1 è sempre più una chimera.