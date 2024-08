Gelo Berrettini, nuovo infortunio: tifosi disperati

Matteo Berrettini è incappato in un nuovo problema, ecco cosa ha contribuito alla sua eliminazione al secondo turno dello US Open

Reduce da una prima parte di stagione molto positiva, Matteo Berrettini si è reso protagonista di una parentesi sul cemento americano abbastanza deludente. Dopo l’eliminazione all’esordio al Masters 1000 di Cincinnati, infatti, il tennista romano è uscito di scena nelle fasi iniziali anche allo US Open, dove ha incassato un netta sconfitta in tre set al secondo turno per mano del padrone di casa Taylor Fritz.

Essendoci grosse aspettative sull’azzurro, il magro bottino di Berrettini nei tornei in scena negli States non è passato ovviamente inosservato. Per diversi giorni, la domanda ricorrente tra appassionati ed addetti ai lavori è stata la seguente: cosa ha impedito a Matteo di esprimersi al meglio? A rispondere a tale interrogativo ci ha pensato il diretto interessato ai microfoni di ‘SuperTennis’, svelando di essere incappato nell’ennesimo imprevisto del suo percorso sportivo.

US Open, Berrettini out al secondo turno: il retroscena sull’infortunio

Nel dettaglio, durante l’intervista rilasciata alla nota emittente televisiva, Berrettini ha raccontato che alla vigilia dello swing sul cemento americano è incappato in un nuovo problema fisico che lo ha costretto a saltare molti allenamenti in vista dei tornei di Cincinnati e New York. Si tratta di un infortunio molto raro, di cui persino lui (che, purtroppo, di acciacchi ne mastica) non contemplava l’esistenza.

“Ora sto bene ma è stato un peccato non essere riuscito ad allenarmi e il fatto che non sono riuscito a giocare altri tornei”, ha esordito Berrettini rammaricato. Poi il 28enne romano ha spiegato qual è stato il problema in questione, mostrando anche una punta di amaro sarcasmo: “Ho avuto una flebite ad una vena del polpaccio, mancava nella lista…! Sinceramente non sapevo neanche cosa fosse mi si è indurito e pensavo fosse il muscolo“. Adesso, il problema sembrerebbe rientrato, tanto che Matteo ci ha tenuto a sottolineare: “Non mi ha infastidito oggi (il giorno della sconfitta, ndr) ma ha infastidito la mia preparazione. La situazione comunque sta migliorando”.

La speranza è che Berrettini possa presto raggiungere il massimo della forma e disputare un ottimo finale di 2024. A proposito, l’azzurro ha inoltre illustrato i suoi piani per i prossimi mesi: “Sono iscritto a tutti i tornei in Cina e a Tokyo, voglio giocare e ho tanta voglia di giocare. E se dovessi essere convocato per la Davis sarei contentissimo di rappresentare l’Italia”.