Lotta interna, la McLaren deve decidere per battere Verstappen

La McLaren si trova davanti ad un bivio e deve decidere al più presto per battere Verstappen: scoppia una vera e propria lotta interna

Il campionato mondiale di Formula 1 si sta facendo sempre più avvincente e la sensazione che si ha da qualche gara a questa parte è che non c’è più un grande favorito su tutti come si pensava ad inizio stagione.

Il Gran Premio d’Olanda ha confermato questa sensazione quando a tagliare il traguardo per prima è stata la McLaren guidata da Lando Norris che ha conquistato un successo pesantissimo. Il pilota britannico ha permesso al proprio team di ridurre ancor di più la differenza di punteggio in classifica dalla Red Bull, ora lontana appena 30 punti, ed in casa McLaren si sogna un sorpasso che avrebbe dell’incredibile.

Il team britannico, dopo un avvio complesso, torna a sognare in grande e, vedendo il rendimento di Verstappen negli ultimi GP, non è più utopico pensare che la Red Bull possa perdere il primato. Adesso, però, la McLaren deve capire come comportarsi per poter battere il team austriaco e si ritrova davanti ad un bivio: spingere e favorire sempre Norris o lasciar spazio anche a Oscar Piastri?

Sulla questione si è espresso Andrea Stella, team principal della McLaren, che in conferenza stampa ha fatto sapere come la scuderia abbia già preso una decisione in merito.

McLaren, ecco il piano per battere Verstappen: Stella non si nasconde

In casa McLaren potremmo dire che è in corso una vera e propria lotta interna. Lando Norris è considerato, almeno dai tifosi, il primo pilota del team britannico, mentre Oscar Piastri è il suo secondo ed in ottica lotta per il titolo, la scuderia deve ora decidere come agire. A questo proposito, molto importanti sono le parole del team principal Andrea Stella che ha rivelato qual è il piano del proprio team per poter sconfiggere Verstappen e la Red Bull.

In conferenza stampa, Stella ha dichiarato come nessun pilota ottenga lo status di primo pilota per contratto, ma deve guadagnarselo attraverso i risultati. Il team principal della McLaren ha evidenziato come vada preservato l’equilibrio del team, ma senza compromettere le possibilità di vittoria, facendo sapere come Norris verrà aiutato qualora fosse necessario: “Analizzeremo la situazione a livello individuale in ogni gara e se c’è un caso di 50 e 50 o Lando avrà bisogno di aiuto extra da parte della squadra lo avrà” ha dichiarato sicuro.

Parole importanti quelle di Stella che considera Piastri fondamentale quanto lo è Norris per il team ed è sicuro che il pilota australiano farà la sua parte per permettere alla McLaren di poter conquistare un titolo che manca dal 2008.