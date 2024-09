Cambia tutto per Sinner, il nemico numero uno ora è un altro

Per Jannik Sinner cambiano gli scenari, dopo le eliminazioni di Djokovic e Alcaraz ecco la nuova minaccia numero uno

Da quasi tre mesi Jannik Sinner è il numero uno del ranking ATP, ma in questo periodo ha dovuto affrontare non poche problematiche. Non è stato sicuramente un ‘regno’ tranquillo, il suo in vetta alla classifica del tennis mondiale, alle prese con guai di vario genere. Ma l’azzurro sta cercando di venirne fuori al meglio.

Ha tenuto banco negli ultimi tempi la polemica sulla positività al Clostebol di qualche mese fa, nel frattempo più di qualche problema fisico ha ostacolato l’ascesa dell’altoatesino: i guai all’anca, il malore a Wimbledon, la tonsillite che lo ha privato della possibilità di competere alle Olimpiadi. Tornato in campo a inizio agosto pur non al meglio, ha vinto il Masters 1000 di Cincinnati e ora sta facendo strada anche agli US Open. Con scenari davanti a lui imprevisti e insperati.

Jannik sapeva già che sarebbe rimasto numero uno del mondo anche dopo gli US Open, comunque fosse andata. Ma a New York sono arrivate buone notizie per lui, sotto forma delle eliminazioni premature di Alcaraz e di Djokovic che gli danno notevoli possibilità non solo di vincere il secondo Slam della carriera ma anche di allungare in classifica e consolidare il primato nel medio e lungo periodo.

Sia lo spagnolo che il serbo sembrano alle prese con un momento di forma scadente e si sono allontanati in graduatoria. Ma per Sinner ora c’è una nuova minaccia da considerare.

Sinner, ora occhi puntati su Alexander Zverev: il tedesco sale sempre di più

Alla fine degli US Open, tornerà al secondo posto nel ranking Alexander Zverev. Il tedesco è ormai una presenza fissa ad altissimi livelli da diversi anni, ma non è mai riuscito a compiere l’ultimissimo step verso la grandezza.

Contrariamente ad altri big, in questo momento appare davvero in uno stato di grazia e dunque potrebbe essere lui a insidiare il primato di Jannik nelle prossime settimane. Vedremo come andrà a finire a New York, in attesa del rush finale della stagione, con ancora tanti appuntamenti prestigiosi in calendario.

L’avversario è ostico e nei precedenti diretti in campo, oltretutto, è avanti per quattro vittorie a due, nonostante l’ultimo successo di Sinner nella tiratissima semifinale di Cincinnati qualche settimana fa.