Tennis, gesto bruttissimo: il VIDEO la inchioda

Brutto episodio durante gli US Open di tennis. Il gesto ripreso dalle telecamere ha suscitato una certa indignazione

Senza dubbio il Temmos è uno degli sport più belli da seguire e da giocare. Ma allo stesso tempo, in ambito professionistico ed agonistico, si tratta di un’attività che richiede molta attenzione, continuità e concentrazione. Per questo motivo diversi atleti non riescono a mantenere il controllo durante certe partite.

Non è inusuale notare alcuni tennisti, anche di grande livello e spessore, sfogarsi sul campo in seguito ad un errore gratuito o per via dell’andamento non positivo di un incontro. Basti pensare a un atleta di solito sempre controllato come Carlos Alcaraz che, di recente, ha spaccato la sua prima racchetta in un match di Cincinnati.

Anche in ambito femminile non mancano le atlete peperine, quelle dal carattere tosto e non privo di nervosismi che sono balzate più volte al centro delle cronache per le loro reazioni poco idilliache. Una di queste è la kazaka Yulia Putintseva, attuale numero 29 del ranking WTA. Una tennista di ottimo livello che, allo Us Open, si è resa protagonista di un gesto che non è passato certo inosservato.

La reazione da dimenticare di Putintseva verso la raccattapalle

La Putintesva è stata eliminata al terzo turno della manifestazione US Open dalla nostra Jasmine Paolini. Dominante l’azzurra nel confronto diretto, tanto da aver fatto innervosire la Putintseva, meno reattiva del solito e sconfitta per due set a zero.

Un video che sta circolando sul web ha inchiodato l’atteggiamento negativo della Putintseva. La tennista classe ’95 si è sfogata con una una malcapitata raccattapalle. Dopo un punto perso, doveva ricevere le nuove palle dall’assistente di bordocampo. Ma una volta lanciatele, come da prassi, la Putintseva è rimasta ferma, senza afferrarle come a umiliare la povera dirimpettaia.

Atteggiamento provocatorio e anche molto poco educato quello della tennista che, evidentemente frustrata per quanto stava accadendo, se l’è presa con la giovane raccattapalle che stava soltanto facendo il suo lavoro. Episodio che non è sfuggito al pubblico di Flushing Meadows che ha fischiato sonoramente la Putintseva.

Attitude détestable de Putintseva avec la ramasseuse de balles pic.twitter.com/pCYDikbpqC — Quentin Moynet (@QuentinMoynet) September 1, 2024

La stessa tennista ha voluto poi fare un passo indietro a fine partita e scusarsi: “Mi scuso con la raccattapalle per il mio atteggiamento. In realtà non ce l’avevo affatto con lei, ero immersa nei miei pensieri e delusa dopo un errore grave. Non ero riuscita a vincere il game con una palla break a mio favore. Ero delusa, non ce l’avevo con la ragazza, che stava facendo benissimo il proprio lavoro”.