“È impossibile”: l’annuncio da brividi su Zanardi

Alex Zanardi è sempre nel cuore di tutti gli appassionati e soprattutto in questo momento è davvero impossibile non pensare a lui

L’ex pilota di Formula 1, Alex Zanardi continua la sua difficile battaglia quotidiana per la riabilitazione, affiancato dall’inseparabile moglie Daniela e dal figlio Niccolò. La speranza è di poterlo rivedere di nuovo come un tempo.

Nessuno ha dimenticato Zanardi, seppur ormai da diverto tempo non lo si vede più comparire in pubblico. Il terribile incidente sulle strade della Val d’Orcia dell’estate 2020 lo ha costretto all’ennesima lunga battaglia. L’ex pilota di Formula 1 ha riportato la frattura di tutte le ossa del volto e ha dovuto subire diverse operazioni per salvare la propria vita. Con la solita resilienza, però, Alex ce l’ha fatta e continua a lottare giornalmente per la riabilitazione, lunga e dolorosa. Al suo fianco ci sono sempre la moglie Daniela e il figlio Niccolò, che hanno dovuto fronteggiare anche un pesante incendio che ha interessato la propria villa a Noventa Padovana, il 3 agosto 2022.

Per questo Zanardi ha trascorso 76 giorni nel vicino centro di riabilitazione di Vicenza, per continuare a svolgere le proprie fondamentali terapie. Da quel momento in poi tutto sembra essere tornato alla ‘normalità’, se così vogliamo definirla, in un percorso che continua ad essere ricco di ostacoli.

Di Zanardi non si può non parlare in periodo paralimpico, visto che in questi giorni stanno andando in scena proprio i Giochi a Parigi per gli atleti diversamente abili. Fino all’8 settembre la delegazione azzurra, composta da 141 atleti, 71 uomini e 70 donne, proverà a migliorare le 69 medaglie di Tokio 2020.

Alex Zanardi, il ricordo per le Paralimpiadi: è stato un esempio unico di atleta vincente

Un utente su X, ha voluto ricordare proprio l’ex atleta azzurro in riferimento alle Paralimpiadi in corso di svolgimento a Parigi: “Impossibile guardare le Paralimpiadi e non ricordare il grande Alex Zanardi”. Il riferimento ha mostrato anche una foto di Alex impegnato sull’handbike, di cui è stato campione straordinario. Si perché l’ex pilota è riuscito a portare a casa la bellezza di sei medaglie tra Londra 2012 e Rio 2016. In totale furono 4 medaglie d’oro e 2 d’argento per il romagnolo, in quelle due edizioni memorabili.

Tra l’altro Zanardi si è speso moltissimo con la sua iniziativa Obiettivo 3 per incentivare lo sport degli atleti disabili e consentire loro di avere una chance di partecipare ai massimi livelli.

Imposible ver los paralímpicos y no recordar al gran Alex Zanardi @lxznr. #Paralympics2024 pic.twitter.com/WLfK6CbP79 — Pasotti (@pasotti_) August 29, 2024

Tramite il suo esempio molti sono arrivati a competere alle Paralimpiadi e non smettono mai di citarlo e ringraziarlo. Un vero faro da seguire che ha lasciato un segno indelebile nel mondo dello sport a tutto tondo. Una fonte di ispirazione.