ESCLUSIVA SI Pedullà: “Accordo Trapani-Oddo, ma il club prende tempo”

C’è un accordo di massima fra il Trapani e Massimo Oddo, per un contratto biennale: lo annuncia Alfredo Pedullà, nell’analizzare la situazione del club siciliano, anticipando però che lo stesso Trapani sta ancora riflettendo.

Poi spiega: “Il Trapani ha incontrato ieri Massimo Oddo e ha raggiunto un accordo di massima per un biennale. Ma per il momento non ci sono annunci, al punto che l’allenamento di oggi dovrebbe essere diretto da Salvatore Aronica, allenatore della Primavera. È possibile che il club siciliano voglia fare ulteriori riflessioni prima di prendere una decisione definitiva. Quindi, incontro e accordo con Oddo confermati, ma non c’è ancora l’annuncio. Ricordiamo che il Trapani aveva sondato Tesser e altri allenatori.