Esplode di nuovo il caso Sinner-doping: “Non è giusto”

Jannik Sinner di nuovo nella bufera per il caso doping: arriva un nuovo attacco contro l’altoatesino, la tennista non ci sta

A distanza di qualche settimana, il caso Sinner-doping continua a far discutere ed il tennista altoatesino è finito nuovamente nel mirino per essere stato assolto e non aver subito alcuna squalifica.

L’assoluzione dell’attuale numero uno al mondo non è andata giù a molti e negli scorsi giorni il tennista Nick Kyrgios si era scagliato ancora una volta contro di lui, non ritenendo giusto il modo in cui è stato giudicato. Il tennista australiano non è il solo a pensarla così e nelle ultime ore è arrivato un nuovo pesante attacco nei confronti dell’azzurro.

Stavolta a scatenare la bufera è stata l’ex numero uno WTA Simona Halep, squalificata per doping per 4 anni nel 2023 dopo essere risultata positiva al Roxadustat, farmaco contro l’anemia. La tennista rumena, durante un evento tenutosi nel suo paese, è tornata a parlare della sua squalifica, tirando in ballo Sinner e facendo capire a chiare lettere come sia stato ingiusto che l’azzurro se la sia cavata con una penalizzazione, mentre lei è stata trattata in maniera diversa dagli organi preposti.

Caso Sinner-doping, la Halep non ci sta: nuovo attacco all’azzurro

Simona Halep non ci sta. L’ex numero uno WTA non ha preso per niente bene l’assoluzione di Jannik Sinner riguardo il caso doping, soprattutto se deve paragonarlo al suo dove fu squalificata inizialmente per 4 anni dall’International Tennis Integrity Agency. Ad un anno da quella sentenza, la Halep è tornata a parlare durante un evento tenuto nel suo paese, attaccando Sinner e sottolineando come ci sia stata una disparità di trattamento che le ha fatto perdere la fiducia nella giustizia.

Nonostante il suo ricorso sia stato accolto e la squalifica è stata ridotta da 4 anni a 9 mesi, la Halep non può essere contenta di aver passato le pene dell’inferno subito dopo la prima sentenza. La tennista rumena ha fatto sapere come Sinner sia stato trattato diversamente, ritenendolo ingiusto: “È stato giudicato in modo totalmente diverso. Io ho aspettato a lungo, non mi sembra giusto.. Credo che tutti gli atleti debbano avere lo stesso giudizio ed essere trattati allo stesso modo, indipendentemente dal fatto che siano numeri uno o 200″.

Dichiarazioni forti della Halep che, come Kyrgios, pure ha chiesto una pena esemplare per Sinner che, invece, è stato punito con una penalizzazione di 400 punti oltre che con la perdita del montepremi. Dopo lo sfogo su Jannik, la tennista rumena ne ha approfittato poi per parlare anche del suo possibile ritorno sul terreno di gioco che potrebbe avvenire entro la fine del 2024, facendo sapere di essere pronta mentalmente.