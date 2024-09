LeBron James cambia sport, arriva la rivelazione: l’annuncio lascia a bocca aperta

Il campione di basket LeBron James stupisce ancora. Le dichiarazioni riguardo il suo futuro lasciano davvero a bocca aperta.

Quando trattiamo del campione di basket LeBron James parliamo di una leggenda della pallacanestro e in generale dello sport, una presenza iconica che ha cambiato le dinamiche del movimento americano nell’ultimo ventennio. Qualcuno lo paragona a Michael Jordan, qualcun altro a Kobe Bryant ma la realtà è che, insieme a questi due, è in lizza per il titolo di miglior cestista di sempre, il cosiddetto GOAT.

E almeno a livello di statistiche i numeri sono tutti dalla sua con LeBron che ha vinto ovunque e ha una serie di record infiniti, per quel che riguarda punti, rimbalzi ed assist. James è reduce dalla vittoria alle Olimpiadi di Parigi e quest’anno – ormai alla soglia dei 40 anni – giocherà con i suoi Los Angeles Lakers, insieme a suo figlio, il primogenito Bronny James.

LeBron ha raggiunto una serie di primati infinita, ma non ha intenzione di fermarsi e nelle ultime ore sono emerse nuove clamorose dichiarazioni. Al momento probabilmente possiamo dire che sono solo fantasie, ma con LeBron mai dire mai! Parlando delle Olimpiadi e della possibilità di vincere un oro olimpico diverso dal basket LeBron ha parlato di un suo sogno, una possibilità improbabile ma che ha fatto sognare i suoi fan.

Basket, la rivelazione di LeBron sorprende tutti

Parlando di una partecipazione alle Olimpiadi non come giocatore di basket LeBron ha rivelato che gli piacerebbe partecipare alla gara del salto in lungo e ha dichiarato: “Si, forse il salto in lungo. Penso che potrei farlo oppure anche il salto in alto. Se mi date un po’ di tempo, credo che con 6 o 8 mesi potrei prepararmi per arrivare a quel livello, partecipando ad una gara olimpica”. Dichiarazioni clamorose e che sottolineano la grande fiducia in sè stesso di LeBron James.

Il ‘Re’ alle Olimpiadi non come giocatore di basket, al momento sembra una fantasia ma con la stella di Akron mai dire mai: già in passato ci ha sorpreso più volte e magari un giorno il giocatore vorrà affrontare una nuova incredibile sfida. Al momento testa alla prossima con i tifosi dei Lakers che sperano di vederlo vincere ancora una volta l’anello NBA, stavolta addirittura in squadra con suo figlio.

Numeri straordinari e LeBron stupisce ancora. Le sue parole aprono ad una nuova sfida, magari alle Olimpiadi americane del 2028. Utopia ma chissà, staremo a vedere.