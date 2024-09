L’indiscrezione: Liverani-Trapani, dialogo aperto. Gli scenari

Secondo quanto rivelato in esclusiva dal nostro Alfredo Pedullà il futuro di Fabio Liverani potrebbe essere sulla panchina del Trapani. Ecco la news: “Il Trapani ha momentaneamente affidato la squadra a Salvatore Aronica, tecnico della Primavera, e molto presto prenderà una decisione sull’erede di Torrisi esonerato ieri. I discorsi con Massimo Oddo stavano andando avanti avanti, ma c’è stata una frenata che dovrebbe essere definitiva. Anche con Attilio Tesser, contattato dopo la sconfitta contro il Picerno, non ci sono stati accordi. E così la mossa a sorpresa svelata nel pomeriggio può portare a una situazione definitiva, ci riferiamo a Fabio Liverani. La trattativa è in corso, il dialogo è aperto, ma servirà qualche giorno per arrivare alla totale quadratura, sperando di trovare un’intesa complessiva. Il Trapani ha sondato altre piste, per esempio Brocchi e Maiuri, presto tirerà le somme e annuncerà il nuovo allenatore“.