Milan-Bennacer, operazione recupero iniziata

Recuperare un giocatore che nelle ultime settimane si sentiva già fuori dal progetto Milan e che invece ne sarà parte attiva e importante. Ismael Bennacer è stato incluso nella Lista Champions e col mercato chiuso in Arabia mette il punto esclamativo sulla sua permanenza in rossonero.

Milan, addio sfumato per Bennacer

Del suo addio se ne era parlato tanto, ma poi a conti fatti, nessuno si è presentato con un’offerta ufficiale scritta per il Milan. Nessuno è mai andato oltre una chiacchierata orientativa. E allora si torna al rossonero, dove Isma deve ritrovarsi: la scorsa stagione è stata decisamente negativa, ancora condizionata senzaltro dal grave infortunio subito nel maledetto derby di champions 2023. Ma al di là di qualche buona prestazione, in generale Isma è sembrato meno dinamico e quindi più sofferente in fase difensiva. Ritrovare una condizioni fisica all’altezza è il primo passo per riprendersi il Milan. La sua qualità si sposerebbe sulla carta a pieno col gioco di Fonseca, che chiede di palleggiare ben più di quello di Pioli. E in un centrocampo che non ha ancora trovato una quadratura, c’è tanto spazio per lui. Il Bennacer-bis potrebbe convenire a tutti. E chissà che il Milan non ritrovi a sorpresa una risorsa che ormai dava per persa. Un vero e proprio nuovo acquisto, al livello, al suo meglio, del mancato arrivo Rabiot.

Francesco Letizia