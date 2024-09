Roma, il ricco mercato degli svincolati completa la difesa

La Roma ha ripreso coraggio e vigore. La discreta prova dello Stadium di sicuro non cancella l’avvio shock della stagione, ma fa guardare al futuro prossimo con discreta serenità. Il segnale positivo è arrivato dal collettivo, ma anche da qualche singolo, come l’ingresso molto positivo di Manu Koné. Eppure le buone notizie tra domenica e questo avvio di prima settimana di pausa per le Nazionali sono arrivate anche dal mercato, nonostante l’acquisto di nuovi calciatori sia chiusa.

La prima sessione di Ghisolfi si chiude con due innesti di valore

Il direttore sportivo dei giallorossi Ghisolfi doveva risolvere la questione difesa. A Torino erano solo tre i centrali a disposizione. L’arrivo di Mario Hermoso e la contemporanea partenza di Smalling non avevano risolto la situazione. Così tra ieri sera e ieri la Roma ha chiuso per Mats Hummels, completando un reparto di esperto e di talento.

Ghisolfi in questa sessione qualche grattacapo durante questa prima sessione di mercato alla guida della Roma lo ha avuto. Al dirigente francese va però dato merito di aver consegnato a Daniele De Rossi una rosa completa in tutti i reparti. Forse un po’ asimmetrica, anche per delle scelte di alcuni giocatori, ma sicuramente di valore importantissimo.

E il merito è ancora più grande se si pensa che per inserire giocatori esperti come Hermoso e Hummels, ha speso 0 di cartellino. Certo a De Rossi ci vorrà un po’ per inquadrare i due giocatori nel contesto della sua Roma. Entrambi hanno avuto un’estate diversa, da svincolati, e si sono preparati autonomamente. Tuttavia, si tratta di calciatori che per anni (il tedesco ben più dello spagnolo) hanno calcato i campi della Champions League. Ora la Roma ha le armi e carte in regola per invertire la rotta di inizio campionato e provare a conquistare un posto nelle prime quattro per la Champions League (cinque se l’Italia dovesse di nuovo conquistare la vetta del ranking UEFA per Nazioni).