Ultim’ora Djokovic, destino segnato: si è sbilanciato sul futuro

Quale destino per Novak Djokovic nel mondo del tennis? Arriva l’annuncio sul serbo. Il futuro sembra essere segnato, ecco le parole

Dopo la vittoria della medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Parigi, in molti si sono chiesti quale futuro attende Novak Djokovic. Il tennista serbo, infatti, sulla carta non ha più obiettivi da chiedere alla carriera, avendo vinto tutto quello che c’era da vincere. Inoltre con l’avanzare dell’età iniziano ad essere sempre più frequenti gli acciacchi fisici e infortuni. Non è un caso che nel 2024 non sia riuscito a vincere per la prima volta nemmeno un Grande Slam.

Il suo 2024 non è stato da incorniciare, tutt’altro. Se non fosse stato per le Olimpiadi, avremmo parlato di anno orribile per lui. A dire il vero un obiettivo ancora gli resta: diventare il primatista assoluto di vittorie di Grande Slam, il serbo attualmente condivide questo record a quota 24 con Margaret Court, e con un altro trionfo il primato diventerebbe tutto suo. Sul futuro è intervenuto l’ex tennista Mats Wilander, interrogato proprio su cosa ne sarà adesso di Djokovic.

Quale futuro per Novak Djokovic? La rivelazione!

L’ultima volta che il classe ’87 chiudeva un anno senza vincere uno Slam era il 2017. Segno dell’inizio di una fase discendente della sua carriera. Con questi presupposti può essere anche vicino il pensiero di ritiro imminente da parte dell’ex numero uno al mondo.

Lo svedese è stato categorico e ha detto la sua sul futuro di Nole: “Impressionante come Djokovic sia stato in grado di vincere 24 Grandi Slam senza avere quel tratto identificativo che avevano in carriera tennisti come Federer o Nadal, ma quando sta bene sembra invincibile“, assicura Wilander. L’esperto poi continua: “Quando perde ci ricordiamo che anche lui è umano e ha bisogno di prepararsi bene nonché riposare”. L’ex tennista ha quindi aggiunto che dobbiamo smettere di sorprenderci quando non vince e apprezzare come alla sua età riesca a competere ancora per vincere titoli.

Per Wilander non ci sono dubbi: Djokovic andrà avanti ancora a lungo. E ha intenzione di farlo da protagonista: “Sicuramente sarà in Australia, dove tornerà nella sua versione migliore. Ritiro? No, lui fisicamente non invecchia e mentalmente vuole sempre vincere, sembra ogni giorno sempre più intelligente. Continuerà a giocare e secondo me vincerà altri due titoli di Grande Slam“.

Futuro scritto, dunque, secondo l’ex tennista. Questo confermerebbe quanto dichiarato, seppur in maniera scherzosa, dallo stesso Djokovic dopo la vittoria di Parigi quando asserì di averne ancora per tanto e di aver già nel mirino le Olimpiadi di Los Angeles del 2028!