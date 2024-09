In 113 vanno al Day4 dell’EPT ME Barcellona. Timothy Chung chipleader, Claudio Di Giacomo irriducibile!

Il bubble-man del torneo è Zachary Habayeb: il canadese va all-in per 33k con 8♣8♥ su questo flop: 5♥5♣2♣. Il suo avversario è l’italiano Riccardo Saraniero che ha ancora 160k e decide di chiamare con A♣J♣. Al turn arriva il 4♣ che completa il progetto di colore per Saraniero e il 6♠ al river sigilla l’eliminazione di Habayero. Una volta assicurato un premio minimo di 8.700 euro, i giocatori hanno iniziato a giocare senza riserve. Al termine del quinto livello di giornata (il 18° complessivo), solo 113 giocatori hanno imbustato le proprie chips. In testa troviamo il giocatore di Hong Kong Timothy Chung con 1.571.000 gettoni. Lo insegue a quota 1.476.000 l’olandese Firoz Mangroe, tallonato dallo spagnolo Pablo Beltrano (1.470.000). Quarto posto per il pro statunitense Stephen Song, vincitore di un titolo WSOP nel 2019 e 57° nel Main Event di quest’anno, e quinto invece per Renia Nasreddine. La giocatrice a stelle e strisce, terza pochi mesi fa a Montecarlo, è stata brava a recuperare da una situazione difficile, dopo aver perso un piatto molto grande contro Sven Stok: doppia coppia con A-4 per la Nasreddine vs doppia con A-9 di Stok. Questa è la top 10 al termine del Day3: Appena fuori dalle prime 10 posizioni c’è invece uno scatenato Claudio Di Giacomo, con 1.126.000 chips. Il numero 2 italiano per piazzamenti in the money è stato capace di massimizzare le mani buone e di trasformare quelle mediocri in bluff convincenti. Tuttavia, il suo colpo decisivo è arrivato in un piatto 3-way vinto nel penultimo livello della giornata. LEGGI TUTTO L’ARTICOLO SU WWW.POKERSTARSNEWS.IT