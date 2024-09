Marquez si difende dalle accuse di Bagnaia: “Non lo accetto”

Il pilota del Team Gresini, protagonista del discusso episodio che ha coinvolto Pecco Bagnaia, non ci sta e passa al contrattacco

I più maliziosi hanno già emesso la loro sentenza: questo è solo l’antipasto di ciò che accadrà in pista l’anno prossimo. Quando a battagliare tante volte curva dopo curva e staccata dopo staccata non ci sarà il pur valido Alex Marquez, ma il fratello. L’otto volte campione del mondo che guiderà la stessa Desmosedici GP25 dell’attuale primo centauro del Team Lenovo.

Insomma, quello che è accaduto alla curva 12 del circuito di Aragon tra il più piccolo dei Marquez e Pecco Bagnaia ha portato a molte speculazioni tra i tifosi italiani. Primo perché in molti, sui social, stanno agitando il fantasma di una “congiura” tutta spagnola che avrebbe visto Alex entrare in collisione col piemontese favorendo indirettamente la rincorsa al titolo mondiale di Jorge Martìn. Il quale, a bordo della sua Ducati clienti, ha allungato in classifica generale.

E poi ci sarebbe il tanto chiacchierato ‘vizio di famiglia’ che vedrebbe i due fratelli non nuovi a manovre pericolose per i rivali in pista. Azioni che talvolta, come accaduto nel circuito spagnolo, portano accidentalmente al ritiro dell’avversario di turno.

Al di là di dietrologie, pregiudizi e tifoserie faziose da una parte e dall’altra, indubbiamente la collisione tra Alex e Pecco ha fatto e farà ancora discutere. Chi si sente penalizzato, non facendo nulla per nasconderlo davanti alle telecamere, è proprio il pilota ufficiale della casa di Borgo Panigale. Che nel dopo gara ha attaccato senza mezzi termini il centauro iberico.

Marquez non ci sta: “Questo non lo accetterò mai”

“La dinamica è chiara, mi ha visto e ha anche dato un colpo di gas – ha detto a caldo ai microfoni di Sandro Donato Grosso di ‘Sky Sport’ il torinese – “Quando uno ti prende in pieno, poi chiede scusa. Invece non mi ha neanche parlato“, ha concluso Pecco.

Investito da un vortice di accuse derivanti anche, inutile negarlo, dal pesante cognome che porta sulle spalle, il 28enne spagnolo ha affidato ai social la sua replica. Chiara e netta.

“Dopo aver letto alcune affermazioni vorrei spiegare con quanto segue. Non causerei mai deliberatamente un incidente con un altro pilota e non accetterò mai di essere accusato di questo. Non è nel mio DNA e non è il DNA di questo sport. La cosa più importante per me è la conversazione che ho avuto ieri con Pecco e, per me, il caso è chiuso. Ora è tempo di riposare e recuperare il corpo per essere al 100% a Misano”, ha scritto sul suo profilo X ufficiale Alex andando a far calare il sipario su un caso mediatico che ha acceso gli ultimi giorni.