Francia-Italia, ci siamo. Spalletti con Pellegrini dietro a Retegui, le formazioni ufficiali

L’Italia riparte ufficialmente dopo la deludente campagna europea e lo fa con Luciano Spalletti saldamente alla guida del gruppo e pronto a voltare pagina. Il ct Azzurro si è assunto tante responsabilità negli scorsi giorni e, già dalle prime convocazioni, ha fatto capire di voler andare avanti e di ripartire dai giocatori che possono portare nuova linfa e voglia, a partire dal rientrante Tonali. Alle 20:45 un test davvero duro, contro la Francia di Deschamps, altrettanto delusa dal proprio Europeo, anche se in questo caso per la mancata vittoria finale, dato che partiva come la favorita assoluta e si è fermata invece nella semifinale contro la Spagna. Ecco le formazioni ufficiali dei due allenatori. Francia (4-2-3-1) – Maignan; Clauss, Konatè, Saliba, Theo Hernandez; Kantè, Y.Fofana; Griezmann, Olise, Barcola; Mbappè. A disposizione: Samba, Areola, Koundè, Digne, Upamecano, Koné, Zaire-Emery, Guendouzi, Kolo Muani, Dembele, Thuram. Commissario tecnico: Didier Deschamps. Italia (3-5-1-1) – Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Pellegrini; Retegui. A disposizione: Vicario, Meret, Gatti, Okoli, Buongiorno, Bellanova, Udogie, Fagioli, Brescianini, Raspadori, Zaccagni, Kean. Commissario tecnico: Luciano Spalletti.