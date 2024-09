Nazionale ‘nuova’ e ‘vecchia’: Spalletti riparte dopo un’estate tormentata

Nuova e vecchia. Da un lato si recuperano alcuni giocatori che all’Europeo non c’erano (Tonali e Kean), dall’altro si riparte dalle certezze collaudate. La Nazionale azzurra ha fatto tesoro degli errori di fine giugno. Sono passati più di due mesi dalla figuraccia contro la Svizzera, il mese di settembre è quello delle ripartenze. Lo è anche per l’Italia, che scende in campo a Parigi contro la Francia per il primo appuntamento di Nations League.

Cambiare era necessario: tutti ne sono consapevoli. Atteggiamento, moduli, uomini, parole. Ora la palla passa al campo. I riferimenti e le idee saranno diverse, Spalletti s’augura anche i risultati. Meno tensione, meno proclami, meno schemi complicati. Guarire la ferita passo dopo passo. Con semplicità e sicurezze strutturali.