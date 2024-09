Caso Sinner, ora non ci sono più dubbi: verdetto nettissimo

Verdetto netto per Jannik Sinner dopo il caso doping che l’ha riguardato nelle ultime settimane: arriva l’annuncio, tifosi in estasi. Le ultime

Jannik Sinner è stato per diversi giorni al centro delle discussioni nel mondo del tennis più di quanto lo sia abitualmente. L’azzurro, infatti, è risultato positivo per al Clostebol, un metabolita di uno steroide anabolizzante. Il caso, risalente allo scorso marzo, è stato archiviato in poco tempo con l’italiano che è riuscito a dimostrare la sua innocenza e di averlo assunto in maniera involontaria dopo la somministrazione di una pomata da parte del suo fisioterapista (poi licenziato).

Per questo motivo il numero uno del ranking ATP è riuscito a evitare ripercussioni forti, con l’International Tennis Integrity Agency (ITIA) che lo ha scagionato per aver violato le norme dell’antidoping. Naturalmente non tutti hanno accolto con favore questa notizia. I leoni da tastiera ed haters subito hanno iniziato ad attaccare l’italiano e non solo. Anche diversi colleghi non sono stati teneri con lui, chiedendo maggiore chiarezza e uniformità di giudizio di caso in caso, alla luce anche dei precedenti.

Caso Sinner definitivamente archiviato? Arriva l’annuncio

Con questo scenario sullo sfondo sono state ore tremende quelle di Sinner, prima di focalizzarsi sugli US Open, l’ultimo Grande Slam stagionale, che è entrato nella fase decisiva in questi giorni. A parlare della situazione del tennista di San Candido è arrivato il parere di un esperto che ha tolto ogni dubbio, dando un verdetto nettissimo.

L’ex tennista spagnolo, Feliciano Lopez, è stato intervistato da ‘Sky Sport’ esprimendo parole di grande ammirazione verso Sinner. Ne ha lodato le qualità in campo e soprattutto quelle morali fuori, parlando anche senza problemi del caso doping. Parole che suoneranno al miele per il fenomeno di San Candido e i suoi tifosi: “Jannik è una bellissima persona, vorrei dirgli che credo al 100% alla sua innocenza. La responsabilità per quanto successo non è di certo la sua”.

Lopez è fermamente convinto che la versione portata avanti dall’altoatesino corrisponda al vero. Intanto il suo auspicio è anche quello che continui a fare la differenza in campo, difendendo la posizione di numero uno al mondo nel ranking ATP. “Ha tutto per essere uno dei più grandi della storia” è l’investitura finale dello spagnolo.

Il futuro è quindi tutto nelle mani di Sinner, con la vicenda doping ormai alle spalle.