Il GP di Monza non è ancora finito: scatta la denuncia

Ancora strascichi dopo l’ultimo gran premio di Formula 1 che si è corso a Monza. Polemiche soprattutto tra due piloti protagonisti

Rimarrà senza dubbio nell’immaginario collettivo dei tifosi ferraristi l’ultimo gran premio corso a Monza. Il circuito casalingo ha regalato una vittoria meravigliosa a Charles Leclerc, che si rifà sotto in classifica piloti dopo la prova praticamente perfetta sull’autodromo brianzolo.

Il mondiale di Formula 1, anche grazie a questo traguardo, si riapre in qualche modo, con Norris ora a 62 punti da Verstappen, ma soprattutto la McLaren molto vicina alla Red Bull nel mondiale costruttori. Si prospetta un finale di stagione davvero combattuto e pieno di colpi di scena, nella speranza che la Ferrari continui ad ottenere piazzamenti così prestigiosi per ridurre il gap.

Se davanti si lotta e c’è bagarre sana e divertente, nelle ultime posizioni della classifica piloti c’è un po’ di maretta. In particolare tra coloro che ancora devono ottenere i primi punti stagionali e ogni domenica navigano in fondo alla pista, cercando di chiudere il gran premio nella maniera meno invisibile possibile. Al termine del GP di Monza è scoppiata una polemica inaspettata tra due piloti.

Bottas contro il rivale: troppo lento per la Formula 1?

Protagonista principale di quello che è uno strascico davvero inaspettato del gran premio di Monza è Valtteri Bottas, l’esperto pilota finlandese che è alla guida della Sauber. Un mondiale da dimenticare finora per il 35enne, che non ha conquistato neanche un punto in classifica e continua a fare i conti con una monoposto molto deludente.

Bottas ha chiuso l’ultima gara al sedicesimo posto, ancora una volta fuori dal discorso punti. L’ex Mercedes a margine del gp ha anche puntato il dito sull’argentino Franco Colapinto, esordiante in F1 e nuova guida della Williams. Il giovane è stato scelto per sostituire Logan Sargeant, pilota statunitense che è stato allontanato dal team per le scarse prestazioni recenti.

Colapinto è reo (nella ‘denuncia’ di Bottas) di aver rallentato i piloti alle sue spalle, precisamente i due della Sauber, durante il giro per comporre la griglia di partenza. La lentezza dell’argentino, almeno secondo le ricostruzioni sarebbe stata dannosa per le due vetture, che avrebbero così subito il raffreddamento delle gomme e risentito di ciò in gara.

Bottas ha detto la sua al termine del gran premio, annunciando di aver fatto reclamo contro Colapinto: “Non so perché il distacco tra lui e gli altri fosse così grande. Ovviamente è la sua prima volta, ma sono sicuro che imparerà da questa esperienza. L’ho segnalato perché potevamo guadagnare una posizione se ricevesse una penalità. Questo è il gioco”. Ma tutto ciò non basterà a risollevare la stagione flop di Bottas.