Litigio Schumacher: è scoppiato il caos

Come un fulmine a ciel sereno il litigio che riguarda a famiglia Schumacher: è successo davvero, caos totale in Formula 1

Un weekend speciale per la famiglia Schumacher ed in particolar modo per Michael, quello di Monza. Un circuito che l’ex pilota della Ferrari ha amato più di tutti e sul quale detiene ancora il record di vittorie (5) alla guida della ‘Rossa’. Quello che è accaduto appena fuori dal paddock, però, ha lasciato di stucco in molti.

Una frase che, in un lampo, ha scatenato letteralmente l’inferno. A margine del GP d’Italia, a Monza, vi è stata la decisione della Williams di licenziare Logan Sargeant dopo le recenti deludenti prestazioni del pilota americano. Fino a fine stagione vi sarà l’argentino Franco Colapinto: una scelta che ha fatto storcere il naso a molti.

Il Team Principal James Vowles ha spiegato il perché non puntare su piloti più esperti ma liberi, come Mick Schumacher. Alcune parole di Vowles sul figlio di Michael hanno scatenato l’ira di mamma Corinna, che segue da vicino la carriera del giovane tedesco e che era presente nel paddock in occasione del GP di Monza.

Litigio durissimo: che mazzata a Mick Schumacher

Chris Medland ha rivelato su ‘Motor Sport Magazine’ come Corinna si sia infuriata per alcuni commenti di Vowles sul figlio, non tanto sul fatto che in Williams abbiano preferito Colapinto. “Mick non è un pilota speciale, è solo bravo”, le parole che avrebbe riferito il Team Principal della Williams che si sarebbe poi successivamente scusato per l’imbarazzante gaffe.

“Ho letto i titoli dei giornali ed è saltato all’occhio la parola ‘speciale’ usata per Mick. Non voglio sminuirlo, lui è in un team campione del mondo (Mercedes) che lo ha scelto come pilota di riserva perché è incredibilmente forte. La parola ‘speciale’ la uso riferendomi a pluricampioni del mondo come Senna o anche Hamilton. Ho capito che fare questo tipo di paragone è una cosa stupida e mi sono scusato anche con Mick. Lui non mi ha detto nulla”, ha detto alla TV ufficiale della F1.

Vowles ha spiegato come la Williams voglia andare avanti con l’Academy ed i suoi piloti. Una pezza che, evidentemente, non è servita a granché stando a quanto riferito da Chris Medland che ha sottolineato come le scuse in privato a Mick non siano bastate a placare l’ira di Corinna Schumacher, che il venerdì sera davanti ad altre persone e fuori dal paddock avrebbe in maniera animata espresso il suo dissenso al Team Principal della Williams. Un episodio decisamente imbarazzante.