Squalifica pesante in Formula 1: UFFICIALE il nuovo pilota

Settimana di pausa per la Formula 1. Nel prossimo weekend si torna in pista a Baku con una novità importante sulla griglia di partenza

Archiviato il GP di Monza con la memorabile vittoria di Charles Leclerc e il tripudio dei tifosi della Ferrari, il circus della Formula 1 è pronto a spostarsi a Baku, in Azerbaijan per il secondo evento di settembre.

Una collocazione insolita, nel calendario del Mondiale, per il GP azero che, fino allo scorso anno si disputava sempre in primavera tra le prime gare dell’anno. Sul circuito cittadino di Baku, in palio punti importanti per le classifiche piloti e costruttori, entrambe riaperte a causa della crisi ormai perdurante della Red Bull.

Verstappen non vince dal GP di Spagna dello scorso giugno mentre Perez prosegue il periodo negativo con conseguenze nefaste per il team campione in carica nella graduatoria costruttori dove McLaren e Ferrari inseguono staccate rispettivamente di 8 e 41 punti. In quella piloti, Verstappen ha ancora un gap rassicurante da gestire su Norris (+62) e Leclerc (+86) ma è assolutamente necessario invertire il trend negativo quando mancano ancora 9 gare per terminare la stagione.

Formula 1, un nuovo pilota in pista a Baku: è ufficiale

A Baku, intanto, ci sarà una novità importante in griglia di partenza. La Haas, infatti, deve rinunciare alla presenza di Kevin Magnussen. A causa dell’incidente con Gasly a Monza, il pilota danese ha perso i punti residui sulla super licenza FIA e, pertanto, è stato squalificato per una gara.

Ovviamente ciò non comporta l’assenza della seconda monoposto Haas a Baku. Per questo motivo, la scuderia americana ha ufficializzato la sostituzione di Magnussen con Oliver Bearman. Già ingaggiato come pilota ufficiale per la prossima stagione dalla stessa Haas, il britannico disputerà il suo secondo GP stagionale dopo quello di Jeddah nel quale ha sostituto Carlos Sainz sulla Ferrari, a causa dell’operazione di appendicite subita dallo spagnolo.

Un’altra prova generale, dunque, per Bearman che, con la Haas, ha già disputato quattro sessioni di prove libere nella stagione in corso. Il prossimo anno, l’ex Ferrari affiancherà Esteban Ocon, ingaggiato dopo l’addio all’Alpine per sostituire Nico Hulkenberg, passato a sua volta alla Sauber in vista del debutto della Audi nel 2026.

Ollie to drive at the #AzerbaijanGP 🇦🇿 Ollie will step in to the VF-24 alongside Nico for the weekend, following Kevin’s one-race suspension in Baku. #HaasF1 #F1 pic.twitter.com/7euWB0C8h5 — MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) September 6, 2024

Bearman sarà in pista a Baku con la Haas nelle due free pratice del venerdì (ore 11 e 15), nelle qualifiche del sabato previste alle 14 e nel GP di domenica che, rispetto alle scorse edizioni, sarà anticipato alle 13, ora italiana.