Verstappen dice basta: addio Red Bull

Una decisione che sembra essere ormai già stata presa: Max Verstappen è stufo, pronto l’addio definitivo alla Red Bull

Sportivamente parlando, il GP di Monza per la Red Bull è stata una vera e propria tragedia. Vedere Max Verstappen chiudere al sesto posto senza mai riuscire ad attaccare gli avversari per scalare la classifica, ha sicuramente fatto un certo effetto. E così il campione olandese è pronto a prendere una decisione clamorosa.

Un’idea, una suggestione, una vera e propria rivelazione che pare destinata a concretizzarsi molto presto. Il divorzio tra Red Bull e Max Verstappen è da mesi nell’aria e potrebbe diventare davvero realtà già a partire dall’anno prossimo. Secondo quanto riferito da ‘Blick’, il campione olandese avrebbe intenzione di lasciare il prima possibile la Red Bull. Un malessere conclamato quello del tre volte iridato, deluso dalle scelte della scuderia austriaca da mesi a questa parte.

E sembra che anche e soprattutto il rapporto con il Team Principal Christian Horner sia stato compromesso da alcune decisioni assai discutibili che Max non ha minimamente condiviso. Si parla soprattutto degli addii di Adrian Newey prima – atteso dall’annuncio per l’accordo con Aston Martin – e Jonathan Wheatley, direttore sportivo che dopo tanti anni in Red Bull ha deciso di cambiare aria: sarà il nuovo Team Principal Audi dal 2025.

Verstappen categorico: ecco perché dirà addio alla Red Bull

A questo punto uno scenario pazzesco potrebbe protrarsi per quel che riguarda il futuro di Max Verstappen. Con Mercedes che ha appena annunciato la decisione di puntare su Andrea Kimi Antonelli per rimpiazzare Hamilton al fianco di Russell nel 2025, il tre volte campione del mondo non avrebbe possibilità concrete di ritrovarsi subito in un’altra grande scuderia.

Si vocifera come il figlio di Jos possa addirittura pensare ad un anno sabbatico (al netto del contratto lunghissimo ancora in essere) per poi tornare in F1 rinvigorito dal 2026, magari proprio in Mercedes visto che le voci sul corteggiamento da parte di Toto Wolff sono tutt’altro che spente. Anzi. Molto dipenderà dalle prestazioni di Antonelli e Russell che, se dovessero essere importanti, potrebbero rendere ancor più difficili l’approdo di Verstappen presso la scuderia di Brackley. Ad ogni modo nel corso degli anni l’olandese non ha mai nascosto di ritenersi più vicino del previsto all’idea del ritiro dalle corse, una possibilità che evidentemente rimane in piedi ancora oggi.

‘Planetf1.com’ ricorda come qualche settimana fa Horner avesse dichiarato la sua sicurezza nella permanenza di Verstappen, se Red Bull avesse offerto al figlio d’arte una vettura competitiva. Un qualcosa che, ad oggi a maggior ragione dopo la drammatica prestazione di Monza, non è accaduto. Lo stesso Horner pare abbia confermato la presenza di alcune clausole nel contratto del campione del mondo che gli darebbero modo di liberarsi del vincolo con Red Bull, con cui Verstappen è ufficialmente legato fino a fine 2028.