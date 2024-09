Accordo multimilionario in Formula 1: hanno sganciato la bomba

Clamorosa indiscrezione di mercato in Formula 1: il team ha siglato un accordo multimilionario. Manca solo l’annuncio ufficiale

Il mondo della Formula 1 è pronto ad essere scosso da una clamorosa ufficialità che può cambiare per sempre la storia di un team che si avvia verso una nuova era.

A partire da oggi, ogni giorno può essere buono per l’annuncio ufficiale di Adrian Newey che è ormai destinato a diventare a tutti gli effetti un nuovo membro dell’Aston Martin. Il team britannico ha sbaragliato una folta concorrenza per Newey che ha lasciato la Red Bull lo scorso maggio, ponendo fine a una permanenza quasi ventennale contraddistinta da ben 7 titoli mondiali conquistati con Verstappen e Vettel.

L’ingaggio che percepirà Newey in Aston Martin sarà davvero monstre anche se ancora non sono state rivelate le cifre ufficiali. Inoltre, secondo quanto riportato dal The Times, Newey non diventerà solo un nuovo membro dell’Aston Martin ma potrebbe essere addirittura il co-proprietario del team britannico. Considerato che l’ufficialità non è ancora arrivata, il condizionale è d’obbligo, ma secondo le ultime indiscrezioni i dado è ormai tratto.

Aston Martin-Newey, accordo multimilionario: le ultime

Dopo mesi di indiscrezioni e di trattative, la telenovela su Adrian Neweysta per giungere al termine. L’ingegnere britannico è pronto ad unirsi all’Aston Martin e manca solamente l’ufficialità a confermare questo importante trasferimento. Un trasferimento che potrebbe cambiare per sempre l’Aston Martin considerando che, oltre che nuovo membro del team, Newey potrebbe entrare anche nel board dirigenziale della Scuderia.

Come rivelato in anteprima dal The Times, l’ingegnere britannico percepirà non solo un ingaggio monstre ma gli saranno cedute anche le azioni societarie dell’Aston Martin che andranno a coprire parte del suo stipendio in quello che è un accordo multimilionario tra le parti. Il team britannico ha voluto fortemente Newey in squadra ed ha deciso di giocare il proprio asso nella manica per sbaragliare una folta concorrenza dov’era presente anche la Ferrari che ora dovrà virare su altri obiettivi.

L’ufficialità dovrebbe arrivare nei prossimi giorni e, stando alle ultime indiscrezioni, l’annuncio da parte dell’Aston Martin potrebbe arrivare prima del GP dell’Azerbaigian in programma domenica 15 settembre. La data più probabile è martedì 10 settembre quando dovrebbe tenersi la conferenza stampa del team britannico pronto a scrivere una pagina nuova della propria storia e anche di quella della Formula 1.