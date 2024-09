Commozione per Berrettini: video da favola, è la prima volta

Berrettini vivrà una prima volta davvero molto emozionante: il video sta facendo commuovere tutti gli appassionati di tennis

I tantissimi appassionati italiani di tennis hanno ancora negli occhi le emozioni dello scorso anno, quando la truppa azzurra guidata dal CT Filippo Volandri riuscì a riportare in Italia la Coppa Davis dopo 47 anni. La squadra italiana ha tutte le carte in regola per riprovarci, tenendo conto anche della straordinaria cavalcata di Jannik Sinner – numero uno al mondo e vincitore di Australian Open e US Open – e della crescita degli altri elementi del gruppo.

Per i match del girone A contro Belgio, Brasile e Paesi Bassi, che si disputeranno alla Unipol Arena di Bologna dal 10 al 15 settembre, il CT Volandri ha convocato Matteo Arnaldi, Simone Bolelli, Andrea Vavassori, Flavio Cobolli e Matteo Berrettini. Si comincia mercoledì 11 settembre con la sfida al Brasile (ore 15), mentre il 13 settembre l’Italia affronterà il Belgio sempre alle ore 15. Infine domenica 15 settembre allo stesso orario il terzo impegno contro i Paesi Bassi.

Una delle notizie più liete per la Nazionale azzurra è certamente il ritorno di Matteo Berrettini, che lo scorso anno non ha potuto prendere parte alle finali di Davis a causa di un infortunio al piede. Il tennista romano giocherà per la prima volta in Nazionale assieme al suo amico Flavio Cobolli, cresciuto molto nell’ultimo periodo e salito fino al 32esimo posto nel ranking.

Matteo Berrettini, il video commuove tutti

Proprio in questi giorni è tornato d’attualità un video che mostra entrambi i tennisti in giovanissima età. Il filmato venne girato da Alessandro Nizegorodcew, giornalista sportivo, podcaster e telecronista per 11 anni a Supertennis. Berrettini e Cobolli partecipavano al Lemon Bowl, un torneo internazionale giovanile che si svolge dal 1985.

Nel video si può vedere l’intervista al giovane Berrettini che analizza il match appena disputato. Quando poi il filmato si sposta su Cobolli, il giornalista chiede a Berrettini se si tratta di un suo allievo. La risposta del piccolo Flavio è immediata: “Magari!“, mentre continua a mangiare patatine. “Però oggi hai vinto una bella partita“, replica Nizegorodcew, con Cobolli che annuisce.

Ritiriamo fuori il video di @Alenize82 per @Lemonbowl1985 per celebrare una cosa simpatica: per la prima volta Matteo #Berrettini e Flavio #Cobolli indosseranno insieme la maglia della Nazionale 🇮🇹 #DavisCup pic.twitter.com/ubS5Jh6pCb — Matteo Mosciatti (@matmosciatti11) September 7, 2024

Il filmato prosegue con il giornalista che fa a entrambi l’in bocca al lupo e si conclude con Berrettini che dice al piccolo Cobolli “andiamo“, invitandolo a seguirlo. Nessuno avrebbe potuto immaginare quanta strada avrebbero fatto i due atleti.L’Italia si affiderà soprattutto al loro talento per andare a caccia della seconda Davis consecutiva.