Inter, bando al mercato: tocca a Inzaghi

Dopo una sosta trascorsa a fantasticare su prospettive di mercato a zero, come Jonathan David, da esplorare in vista della prossima stagione, la ripresa dei lavori ad Appiano Gentile reimmerge Simone Inzaghi e la sua Inter nel pieno degli affari di campo. La priorità assoluta per i nerazzurri è quella di proseguire il cammino di vittorie inanellato con Lecce ed Atalanta dopo il mezzo passo falso dell’esordio di Marassi, e la prossima trasferta di Monza rappresenta un viatico nel quale sarà obbligatorio tornare a casa con i tre punti.

Gli impegni immediatamente successivi, peraltro, tra la Champions League contro il City ed il Derby contro il Milan, faranno da realistica cartina tornasole rispetto alle potenzialità ad ampio raggio dei Campioni d’Italia, lasciandosi dietro le chiacchiere di fine estate ed accentuando il focus sulla realtà dei giudizi del rettangolo verde.

Esami complicati anche per la solidità difensiva, che dopo gli svarioni di Genova sembra essere tornata affidabile non solo per gli zero gol subiti ma soprattutto per i pochissimi tiri in porta concessi alle avversarie affrontate in seguito.

Un contesto di squadra confortante, in cui sarà importante centellinare le energie dei protagonisti per garantire minutaggio a tutta la rosa costruita in estate per concedere ad Inzaghi l’imbarazzo della scelta in ogni reparto.