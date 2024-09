Inter, il City perde Ake per la sfida di Champions? Esce in barella con l’Olanda

Tegola per Pep Guardiola in vista dell’esordio nella nuova Champions League, previsto la prossima settimana contro l’Inter: Nathan Aké è infatti uscito in barella per infortunio nella partita giocata dalla sua Olanda, contro la Germania in Nations League.

Per lui si parla di un problema muscolare alla gamba sinistra che lo ha costretto ad uscire dal campo visibilmente abbattuto. Il giocatore dovrà ora sottoporsi agli accertamenti medici che stabiliranno l’entità dell’infortunio ed i tempi di recupero, anche se già si dice sia a forte rischio per la partita contro i nerazzurri.