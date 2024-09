“Non ne vale la pena”, altra bomba Bagnaia-Marquez in queste ore!

Nonostante la lotta serrata in vetta, in MotoGP tiene sempre banco la questione Bagnaia-Marquez. Ecco cosa è emerso recentemente

S’infiamma la lotta per il titolo iridato in MotoGP. Marc Marquez ha bissato il trionfo ad Aragon aggiudicandosi il Gran Premio di San Marino. Il ‘Cabroncito’ ha sfruttato due giri sotto la pioggia per superare Bagnaia, scattato dalla pole, e prendersi così la testa della corsa che non ha mollato più fino alla bandiera a scacchi.

‘Pecco’ non ha opposto resistenza preferendo accontentarsi della seconda piazza e non replicare al sorpasso subito. Una tattica conservativa motivata anche dall’errore di Jorge Martin che, alle prime gocce di pioggia sull’asfalto del circuito di Misano, ha deciso di cambiare moto per poi pagare dazio, classificandosi in 15esima posizione, quando è ritornato il sereno.

Ora sono 7 le lunghezze di distanza che in classifica iridata separano il bi campione del mondo in carica dallo spagnolo. Alle loro spalle, però, scalpita un sempre più ritrovato Marquez anche se il suo ritardo dalla vetta iridata è ancora considerevole (-52). Ebbene, nonostante una bagarre per il titolo sempre più appassionante, a tenere banco è sempre lo scontro Bagnaia-Marquez.

MotoGP, Jorge Martin su Bagnaia e Marquez

Come ricordato nel primo paragrafo, da 26 sono si sono ridotti ad appena 7 i punti di svantaggio di Bagnaia nei confronti dell’attuale leader iridato Jorge Martin. Insomma, appena l’uno prende il largo, l’altro subito ricuce lo strappo con i due ducatisti che promettono di tenere con il fiato sospeso gli appassionati della MotoGP fino all’ultima curva dell’ultimo Gran Premio.

Eppure, sui media, sui social network e persino nel paddock non si fa che parlare solo di Bagnaia e Marquez, peraltro compagni di box a partire dalla prossima stagione. Qualcosa che in passato, come ha confessato nel corso dell’intervista concessa a “La Repubblica” e ripresa da “Ilnapolista”, Martin mal digeriva tanto da farsi delle domande.

Ora, però, ha maturato la consapevolezza che “non ne vale la pena: non posso controllare quello che pensano gli altri. Devo solo concentrarmi sul mio modo di pilotare. Pecco è il campione in carica. Molti giornalisti sono catalani e, comunque, Marc è una figura che ha dato molto a questo sport. È normale ci sia tutta questa attenzione nei loro confronti. Pazienza”.

Dunque, Jorge Martin l’ha presa con filosofia. E’ tutto focalizzato sulla lotta per il titolo e, pertanto, non gli interessa più capire il motivo per cui si parla sempre e soltanto di Bagnaia e Marquez. Nondimeno, il 26enne madrileno si è tolto un sassolino dalla scarpa a proposito del suo passaggio alla Ducati ufficiale saltato quando ormai sembrava fatto.

“Quello che mi ha fatto più male è che il venerdì ero tranquillo, dopo le telefonate di Dall’Igna e Tardozzi. Però non accadeva nulla di ufficiale. All’improvviso ho avuto un cattivo presentimento. Nessuno mi ha più detto nulla, l’ho saputo altrimenti. Questa storia non è stata gestita bene“, la stoccata finale di Jorge Martin.