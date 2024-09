Risorsa funzionale (e prolifica): top Frattesi formato Nazionale

Risorse inesauribili: unione di forma e sostanza. L’efficienza di Davide Frattesi è fondamentale e non per nulla il ct Luciano Spalletti non rinuncia mai al centrocampista classe ‘99. A Budapest, contro Israele, un’altra prestazione maiuscola.

Segna il gol del vantaggio, facendosi trovare pronto in area dopo l’assistenza del compagno interista Dimarco. Poi il recupero palla decisivo in occasione del raddoppio di Kean.



Attacchi consistenti all’area di rigore avversaria, uomo ovunque. Che risorsa, Davide Frattesi.